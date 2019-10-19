Звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн повторила «голый» образ 20-летней давности

Американская кинозвезда Роуз Макгоуэн всегда отличалась раскрепощенностью и склонностью к эпатажу. Поклонники актрисы все еще помнят ее эффектное появление на церемонии MTV в 1999 году, когда Роуз состояла в отношениях с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Тогда Макгоуэн наделала шуму, появившись на ковровой дорожке в супероткровенном платье-сетке, которое минимально скрывало ее завидные формы.

Сейчас актрисе 46, и она решилась повторить свой дерзкий выход — хотя в гораздо менее откровенном наряде. Для недавнего звездного мероприятия Роуз выбрала вязаное платье, открывающее участники спины, и решила обойтись без белья. Платье подчеркнуло все округлости актрисы, но уже не вызвало восторга — актрису даже раскритиковали за выбор наряда.

ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images

Пользователи отметили, что Роуз заметно располнела, а белое вязаное платье только добавило ей лишнего объема и сделало силуэт ее фигуры расплывчатым. Некоторых смутило, что 46-летняя Макгоуэн продолжает оголяться и эпатировать публику. Также поклонники с грустью обсуждают то, как сейчас выглядит звезда «Зачарованных» — Роуз избавилась из длинных волос и прибавила в весе, отчего стала совсем не похожа на себя прежнюю.

ФОТО: Martin Harris/Capital Pictures/MAR/Capital Pictures