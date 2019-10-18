От каких фобий страдают разные знаки зодиака?

«Экспресс газета» отвечает на актуальные, неудобные и неожиданные вопросы. Сегодня мы попросили астролога рассказать о такой характеристике знаков зодиака, как склонность к разным страхам и фобиям.
У всех нас есть свои страхи и фобии. Если вы не любите ходить на работу, то может быть, вы не безответственный лентяй, а просто Рак, страдающий агорафобией — страхом перед открытыми пространствами?
У Львов — атихифобия, или страх неудачи, а Весы боятся остаться одни
О страхах и фобиях человека можно судить по характеристикам знаков зодиака. Достаточно просто понимать, чем руководствуется тот или иной знак, и тогда станет ясно, чего он боится. К примеру, активные знаки, вроде Овна и Стрельца, боятся замкнутого пространства, а ранимые и чувствительные, наоборот — быть на виду.
Овен
Одна из характеристик этого знака зодиака — активность. С одной стороны, Овен жить не может без движения вперед, с другой — не теряет надежду бросить якорь в тихой гавани. Но все-таки любовь к активной жизни берет верх, так что у Овна целая гора страхов: катисофобия, так как для него нет ничего хуже, как сесть и сидеть на одном месте, паралипофобия — страх что-то пообещать и не сделать, ну и клаустрофобия само собой — страх замкнутого пространства.
Телец
Для практичного Тельца нет ничего ужаснее оказаться за пределами своей зоны комфорта. Изменения в планах, кардинальные перемены, срывы договоренностей — ночной кошмар любого Тельца. Так что чаще всего представители этого знака зодиака страдают тропофобией — боязнью перемен, кинезиофобией — боязнью движения. Ну и еще Тельцы боятся остаться на бобах и в полной нищете.
Близнецы
Жизнерадостные, коммуникабельные и активные Близнецы больше всего боятся фиаско в любимом деле. Для них нет ничего ужаснее, чем очутиться на втором месте, ведь для них это не победа, а поражение. У Близнецов есть и свои фобии, к примеру, децидофобия — страх непринятых решений. Если у других знаков она тоже есть, но касается серьезных решений, то у Близнецов — практически всех.
Рак
Раки эмоционально чувствительные люди, которых легко обидеть до глубины души. Они не демонстрируют свои чувства, так как боятся быть неправильно понятыми и отвергнутыми — катагелофобия на лицо. Так что Рак предпочитает сидеть дома, где его никто не тронет. У этого знака еще есть фобии: агорафобия — страх открытого пространства и нозофобия — страх заболеть.
Лев
У Львов целый букет фобий. Самая главная — атихифобия, или страх неудачи. Ничто не пугает этот знак зодиака, как потерпеть неудачу в каком-то деле, ведь Львам как воздух нужны восхищение, почести и слава. Еще у всех представителей этого знака зодиака рано или поздно развивается атазагорафобия — страх быть проигнорированным или забытым, который толкает их на риск.
Дева
Ночной кошмар Девы — когда она говорит, а ее никто не слушает. Не то, чтобы этот знак зодиака был прирожденным оратором, просто Дева любит, чтобы все было идеально, а как этого достичь, если тебя никто не слушает? Стандартные страхи этого знака зодиака: атаксофобия — страх беспорядка, ателофобия — страх быть несовершенным и аутомисофобия — боязнь грязи и запахов.
Весы
Весы не любят расстраивать людей и делать их несчастными. Для этого знака важно, чтобы повсюду была гармония. Главные характеристики этого знака зодиака — дружелюбие и общительность, из которых вырастают аутофобия и изолофобия — страх оказаться в одиночестве и изоляции от других людей. Но самый большой страх Весов — страх смерти (как в принципе, и многих других знаков зодиака).
Скорпион
Скорпионы — сложные натуры, амбициозные и активные, они склонны к тревожности и бояться неудач, а также того, что окружение узнает об их скрытых мотивах. Из-за своей эмоциональности они все принимают близко к сердцу, так что их главная фобия — катагелофобия, то есть страх оказаться осмеянным. Пожалуй, это их единственный страх, но он основательно портит им жизнь.
Стрелец
Стрельцы активны и амбициозны, у них полно планов, так что для этого знака зодиака нет ничего ужаснее, чем оказаться в оковах. Стрелец не терпит вмешательства в свою жизнь, контроля и ограничения свободы. И несмотря на то что Стрелец — сильная личность, у него полно страхов. Например, гипенгиофобия — страх ответственности и клаустрофобия — страх замкнутых пространств.
Козерог
Главные характеристики этого знака зодиака — амбициозность и трудолюбие. Им любые горы по плечу, а море по колено. Но и у таких универсальных солдат есть свои страхи, например, оказаться недооцененными. Фобии у Козерогов тоже есть: агорафобия — страх открытого пространства и больших скоплений людей.
Водолей
Водолеи — активные и бесстрашные личности, которые умеют находить выход из любых перипетий. Они редко когда прислушиваются к другим, им кажется, что только они знают, что надо делать и как правильно. Но и у Водолеев есть страхи, к примеру, дидаскалейнофобия — страх школы, эргофобия — отвращение к работе и гаметофобия — страх вступать в брак.
Рыбы
Рыбы живут в своем мирке, так что самый большой кошмар для них — если начнет штормить. Этот знак зодиака не любит быть на публике, он очень раним и чувствителен, так что даже чей-то косой взгляд может вогнать их в депрессию. Самая распространенная фобия у Рыб — логофобия, или боязнь публичных выступлений.