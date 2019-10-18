От каких фобий страдают разные знаки зодиака?

У всех нас есть свои страхи и фобии. Если вы не любите ходить на работу, то может быть, вы не безответственный лентяй, а просто Рак, страдающий агорафобией — страхом перед открытыми пространствами?

У Львов — атихифобия, или страх неудачи, а Весы боятся остаться одни

О страхах и фобиях человека можно судить по характеристикам знаков зодиака. Достаточно просто понимать, чем руководствуется тот или иной знак, и тогда станет ясно, чего он боится. К примеру, активные знаки, вроде Овна и Стрельца, боятся замкнутого пространства, а ранимые и чувствительные, наоборот — быть на виду.

Овен

Одна из характеристик этого знака зодиака — активность. С одной стороны, Овен жить не может без движения вперед, с другой — не теряет надежду бросить якорь в тихой гавани. Но все-таки любовь к активной жизни берет верх, так что у Овна целая гора страхов: катисофобия, так как для него нет ничего хуже, как сесть и сидеть на одном месте, паралипофобия — страх что-то пообещать и не сделать, ну и клаустрофобия само собой — страх замкнутого пространства.

Телец

Для практичного Тельца нет ничего ужаснее оказаться за пределами своей зоны комфорта. Изменения в планах, кардинальные перемены, срывы договоренностей — ночной кошмар любого Тельца. Так что чаще всего представители этого знака зодиака страдают тропофобией — боязнью перемен, кинезиофобией — боязнью движения. Ну и еще Тельцы боятся остаться на бобах и в полной нищете.

Близнецы

Жизнерадостные, коммуникабельные и активные Близнецы больше всего боятся фиаско в любимом деле. Для них нет ничего ужаснее, чем очутиться на втором месте, ведь для них это не победа, а поражение. У Близнецов есть и свои фобии, к примеру, децидофобия — страх непринятых решений. Если у других знаков она тоже есть, но касается серьезных решений, то у Близнецов — практически всех.

Рак

Раки эмоционально чувствительные люди, которых легко обидеть до глубины души. Они не демонстрируют свои чувства, так как боятся быть неправильно понятыми и отвергнутыми — катагелофобия на лицо. Так что Рак предпочитает сидеть дома, где его никто не тронет. У этого знака еще есть фобии: агорафобия — страх открытого пространства и нозофобия — страх заболеть.

Лев

У Львов целый букет фобий. Самая главная — атихифобия, или страх неудачи. Ничто не пугает этот знак зодиака, как потерпеть неудачу в каком-то деле, ведь Львам как воздух нужны восхищение, почести и слава. Еще у всех представителей этого знака зодиака рано или поздно развивается атазагорафобия — страх быть проигнорированным или забытым, который толкает их на риск.

Дева