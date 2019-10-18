Астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которым уготованы испытания в декабре 2019 года

Близнецы в конце года получат то, что «заслужили» ранее. Если вы плохо относились к кому-то или проявляли неуместный негатив, это выльется вам в собственные проблемы. От вас могут отвернуться многие близкие люди, поэтому пока еще не поздно астролог советует налаживать отношения.

В конце года Ракам лучше уменьшить свои расходы и не тратить деньги на ненужные вещи. Смиритесь с тем, что этот Новый год вы не будете встречать в роскоши и с излишествами.

Девам Глоба говорит, что обстоятельства складываются против них, и с любимым человеком в это время ожидается размолвка. Постарайтесь как можно спокойнее пережить этот период, ведь рано или поздно он обязательно закончится.

У Скорпионов близкие друзья не оправдают надежд. Вы в полной мере поймете, что нельзя полагаться на людей, не проверенных временем. Вас могут предать в самый неподходящий момент, поэтому заранее обдумайте обходные пути.