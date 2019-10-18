Видео: поклонники едва узнали располневшую солистку эстонской группы «ПараТайн» в новом клипе

В новом видеоклипе группа «ПараТайн» призывает эстонский народ «поджемиться» под свой свежий хит «Джем». Но солистка группы Ангелина Богуцкая, похоже, «поджемилась» вдоволь, так как поклонники едва узнали певицу. Фигура артистки изменилась, причем не в лучшую сторону.
Поп-рэп дуэт «ПараТайн», который уже успел полюбиться русскоязычному слушателю Эстонии, вновь выпустил мегахит с неоднозначным названием «Джем». Что же имеет в виду эта сладкая парочка под словом «джемиться»? У каждого из вас есть возможность расшифровать призыв группы, послушав и посмотрев клип к новой песне!
Свой новый клип группа сняла в Санкт-Петербурге, именно там снимали видео с Татьяной Булановой на песню «Белые дороги», которая уже успела стать хитом на некоторых радиостанциях Эстонии и России.
Скорее смотрите видео!