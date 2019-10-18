Видео: поклонники едва узнали располневшую солистку эстонской группы «ПараТайн» в новом клипе

Поп-рэп дуэт «ПараТайн», который уже успел полюбиться русскоязычному слушателю Эстонии, вновь выпустил мегахит с неоднозначным названием «Джем». Что же имеет в виду эта сладкая парочка под словом «джемиться»? У каждого из вас есть возможность расшифровать призыв группы, послушав и посмотрев клип к новой песне!