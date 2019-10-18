Воу! Самая красивая женщина мира отказалась от бюстгальтера

Недавно признанная самой красивой женщиной в мире Белла Хадид (23) предстала перед камерами в Нью-Йорке в кардигане, который она застегнула только на верхние пуговицы, передает Daily Mail.
Супермодель надела кардиган поверх голого тела, так же прихватив с собой черный жакет от Шанель.
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Пластический хирург, доктор Джулиан Де Сильва назвал Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире основываясь на правиле золотого сечения. Так же в списке доктора Сильвы попали такие знаменитости как Бейонсе и Эмбер Херд.