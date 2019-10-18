Спустя почти 30 лет появилась новая версия гибели Виктора Цоя

Напомним, что Виктор Цой разбился в автомобильной аварии 15 августа 1990 года. На тот момент ему было всего 28 лет. ДТП произошло на дороге Слока-Талси в Латвии. Музыкант протаранил автобус. В качестве официальной называется причина о том, что певец заснул за рулем. но это предположение сразу поставил под сомнение отец артиста Роберт Цой.

«Самую первую идею на второй день после катастрофы высказал я, чтобы заснуть за рулем, сколько нужно времени, как вы считаете? Я думаю, достаточно долго надо ехать, а он ехал минут 20 от силы, понимаете?» - уверен мужчина.

Трагедия произошла в полдень, когда Виктор Цой, будучи абсолютно трезвым, возвращался с рыбалки. Без проведения серьезного расследования правоохранители сказали, что лидер группы «Кино» уснул, когда ехал на скорости в 130 км/ч, после чего влетел в автобус.

Однако свежие данные, полученные Львом Годованником, стали настоящей сенсацией.

«Те сведения, которые имеются на сегодняшний момент не дают оснований предполагать, что Виктор Цой уснул за рулем. Мы не можем предполагать, что последние 35 метров пути он находился в бессознательном состоянии», - сказал журналист.

Как удалось выяснить экспертам, Виктор Цой свернул с асфальта на грунтовую обочину и проехал по ней прямо 35 метров, где происходило сужение дороги из-за моста. В результате «Москвич» артиста ушел в занос и вылетел на проезжую часть прямо под автобус.