Мы дождались! 28 ноября в Таллинне искрометное шоу звезд российского StandUp канала ТНТ

Шутить о жизни, сексе, спорте, женах, детях или же политической ситуации пытаются многие, однако делать это смешно удается единицам, и участники шоу Stand Up как раз из их числа.

Они не читают по бумажке и могут позволить себе говорить со сцены любые, даже самые циничные вещи. У них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, в противном случае они бы не выносили личные и общественные проблемы на всеобщее обозрение, ведь как минимум это чревато скандалом, а как максимум – повесткой о депортации из страны

Шоу, созданное компанией Comedy Club Production, за годы своего существования обросло слухами и армией фанатов (и хейтеров), а сами комики повзрослели, провели тысячи концертов и доказали: чтобы заставить зрителя смеяться, не нужны масштабные декорации, спецэффекты или музыкальные паузы. Главное – быть собой и говорить о том, что волнует каждого.