В какой стране запрещено играть в снежки

Запрет на бросание снежков был введен в Бельгии в 2013 году. Власти страны приравняли эту забаву к киданию камнями, отметив, что эта, казалось бы, безобидная игра может привести к большому количеству травм людей, которые в нее играют.

Власти не просто запретили кидаться снежными мячиками в людей, но и ввели штраф для тех, кто этот запрет не соблюдает. Бросившему снежок в другого человека шалуну придется заплатить 100 евро. Правда отмечается, что штраф будет взыматься лишь в том случае, если снежок был целенаправленно брошен в человека.

Полицейским предписано строго следить за теми, кто собрался позабавиться игрой в снежки, и при малейшем нарушении правил вмешаться в ход забавы. Штраф выпишут не сразу, сначала проведут разъяснительную беседу и расскажут о возможных последствиях невинной шалости. Но если игроки продолжат целенаправленно метиться друг в друга, наказания избежать не удастся. Правда, не совсем понятно, как в принципе возможно играть в снежки, не целясь в противника, ведь в этом сама суть игры.