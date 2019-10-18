Фото: американец всерьез считает себя филиппинской женщиной

Адам — 100-килограммовый белый мужчина, который является геем и с детства ощущает себя филиппинкой. В сознательном возрасте он отрастил длинные волосы, покрасил их розовым тоником и попросил воспринимать его девушкой с Филиппин, которую зовут Джа Ду. Этим именем он и представляется при знакомстве с новыми людьми. Известность Адам получил после появления в популярном американском телешоу «Доктор Фил», сообщает Bigpicture.ru.

Парень с серьезным лицом говорил, что когда он ест блюда национальной кухни Филиппин или слушает ее традиционную музыку, то ощущает себя в своей тарелке. Адам часами может смотреть документальные фильмы о филиппинской культуре, и чтобы быть ближе к родине купил трехколесный тук-тук. При выборе цвета автомобиля вверх взяла девчачья натура Адама и он покрасил машинку в розовый.

Машина Джа Ду ФОТО: Скриншот видео Youtube

Восприятие мужчины собственного «Я» не вызвало у общественности США вопросов, относительно его душевного состояния. Наоборот, Джа Ду стала лидером мнения и организовал в Facebook группу для трансрасовых людей.

Сторонники Адама уверены, что если они ощущают себя представителями другой расы, то могут получать и полагающиеся им льготы.