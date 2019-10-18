Что случилось с грудью Анастасии Волочковой?

Закрыв возможность комментировать публикации в социальной сети Instagram, Анастасия Волочкова дала себе полную свободу и теперь выкладывает любые фото и видео, не оглядываясь на реакцию подписчиков. Отметим, что те регулярно ругали ее за безвкусие и странное поведение. Некоторые и вовсе утверждали, что Волочкова злоупотребляет алкоголем.

Зато фанаты порадовались, когда балерина похудела. Артистка пояснила, что сбросила вес во время работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка». Она репетировала по восемь часов в день, практически перестала есть, лишь иногда притрагиваясь к вареным или сырым яйцам, любимому шпинату и супчику том-ям.

Теперь Анастасия щеголяет в нарядах, которые могут в полной мере продемонстрировать ее изменившуюся к лучшему фигуру. Однако очевидно, что из-за нового веса старая одежда сидит на артистке несколько странно. По крайней мере, к такому выводу пришли интернет-пользователи, которые распространили в Сети скриншот видео с праздника, на котором отметилась Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова ФОТО: Скриншот видео Instagram