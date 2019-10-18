Камни для привлечения денег по знакам Зодиака

У каждого из нас есть определенные навыки, помогающие зарабатывать деньги. Развить или обрести эти навыки помогут камни-талисманы. Они привлекают к владельцу удачу и повышают его энергетику.
В финансовой сфере нужно постоянно следовать важным правилам успеха, чтобы стать богаче. Правильное отношение к себе и к окружающему миру поможет вам преобразить свою жизнь и начать зарабатывать больше.
Овен
Овнам подойдут любые камни-талисманы огненных знаков Зодиака. Типичным представителям этой стихии нужна сила духа, физическая, эмоциональная и интеллектуальная выносливость. Камни Огня способны сполна обеспечить этим Овнов, которые неустанно идут вперед и не боятся испытаний на своем пути, пишет dailyhoro.ru.
Телец
У Тельцов есть всё, что нужно для того, чтобы преуспеть в финансовой сфере: ясный ум, железная уверенность в себе, огромное количество талантов, везение. Главное, что им необходимо действительно сильно, — это здоровье, терпение и хорошее самочувствие. Всё это Тельцам сможет подарить лунный камень. Этот минерал поможет представителям данного знака всегда оставаться в тонусе и совершать всё задуманное с минимальными затратами сил и времени.
Близнецам нужны универсальные камни воздушной стихии, потому что единственное, чего не хватает этим талантливым людям, — это мотивация. Талисманы Воздуха станут прекрасным источником сил для Близнецов, а также поспособствуют экономии и рациональному обращению с деньгами.
Рак
Представители этого знака хорошо адаптируются к новым условиям, имеют отличный уровень уверенности и могут выступать в роли лидеров. Они умеют делегировать полномочия, работать в команде или выполнять все в одиночку. Ракам прекрасно подойдут любые камни водной стихии, потому что порой им просто не хватает позитивного настроения. Еще универсальные камни помогут им улучшить память.
Лев
Идеальный помощник для Львов — минерал турмалин. Он повышает энергетический запас этих людей, ведь они быстро расходуют силы. Также турмалин способен привлекать больше удачи в сложных ситуациях, с которыми Львы встречаются довольно часто. Еще Львы нередко эмоционально перегорают на работе, когда занимаются монотонными делами. Это неотъемлемая часть рабочего процесса, но и тут данный минерал способен помочь.
У Дев прекрасный финансовый потенциал. Они умеют разумно тратить деньги, очень осторожны в плане рисков и умеют быть лидерами либо работать в одиночку. Этим людям нужен лишь небольшой импульс, мотивация, бодрость, а также умение вести переговоры. В этом им помогут универсальные камни земной стихии.
Весы
Весы порой бывают легкомысленными, ветреными и несобранными. Им требуется камень, который поможет исправить эти недостатки, так что лучшим финансовым талисманом для них будет аквамарин. Он не позволит Весам бросать важные дела и лениться. Еще аквамарин усиливает интуицию и помогает определять, кто друг, а кто враг.
Скорпион
Скорпионам необходимо развивать коммуникативные навыки. Они бывают довольно застенчивыми, из-за чего теряют возможности и деньги, не могут добиться успеха в короткие сроки. Им нужны важные знакомства, чтобы быстрее прокладывать путь к финансовому олимпу. В этом им поможет камень гранат. С ним Скорпионам будет проще выстроить общение с любым человеком и оставить прекрасное впечатление о себе.
Стрелец
У Стрельцов есть воля к победе, любовь к деньгам, сильный характер, а также большой творческий потенциал. Единственная проблема Стрельцов — постоянные конфликты на соревновательной почве. В финансовой сфере их лучшим помощником станет красная яшма, которая помогает выходить из конфликтов победителями и при этом не терять уважения коллег и партнеров. Этот камень приносит удачу в командной работе.
Козерог
Водолеям нравится все новое и неизведанное. Неизведанная территория всегда полна сюрпризов и ловушек, избежать которых поможет камень нефрит. Его энергетика приносит Водолеям финансовую удачу, избавляет этих людей от проблем и перепадов настроения. Также нефрит помогает выгоднее совершать важные покупки.
Рыбы
У Рыб невероятно развито шестое чувство, а также есть творческое мышление, которое способствует их успеху в работе. Поддерживать высокий уровень энергетики и раскрывать творческий потенциал им помогает камень авантюрин. Это лучший талисман для представителей этого знака Зодиака. Еще он способен сделать Рыб более харизматичными.