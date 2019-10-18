Камни для привлечения денег по знакам Зодиака

В финансовой сфере нужно постоянно следовать важным правилам успеха, чтобы стать богаче. Правильное отношение к себе и к окружающему миру поможет вам преобразить свою жизнь и начать зарабатывать больше.

Овен

Овнам подойдут любые камни-талисманы огненных знаков Зодиака. Типичным представителям этой стихии нужна сила духа, физическая, эмоциональная и интеллектуальная выносливость. Камни Огня способны сполна обеспечить этим Овнов, которые неустанно идут вперед и не боятся испытаний на своем пути, пишет dailyhoro.ru.

Телец

У Тельцов есть всё, что нужно для того, чтобы преуспеть в финансовой сфере: ясный ум, железная уверенность в себе, огромное количество талантов, везение. Главное, что им необходимо действительно сильно, — это здоровье, терпение и хорошее самочувствие. Всё это Тельцам сможет подарить лунный камень. Этот минерал поможет представителям данного знака всегда оставаться в тонусе и совершать всё задуманное с минимальными затратами сил и времени.

Близнецы

Близнецам нужны универсальные камни воздушной стихии, потому что единственное, чего не хватает этим талантливым людям, — это мотивация. Талисманы Воздуха станут прекрасным источником сил для Близнецов, а также поспособствуют экономии и рациональному обращению с деньгами.

Рак

Представители этого знака хорошо адаптируются к новым условиям, имеют отличный уровень уверенности и могут выступать в роли лидеров. Они умеют делегировать полномочия, работать в команде или выполнять все в одиночку. Ракам прекрасно подойдут любые камни водной стихии, потому что порой им просто не хватает позитивного настроения. Еще универсальные камни помогут им улучшить память.

Лев

Идеальный помощник для Львов — минерал турмалин. Он повышает энергетический запас этих людей, ведь они быстро расходуют силы. Также турмалин способен привлекать больше удачи в сложных ситуациях, с которыми Львы встречаются довольно часто. Еще Львы нередко эмоционально перегорают на работе, когда занимаются монотонными делами. Это неотъемлемая часть рабочего процесса, но и тут данный минерал способен помочь.

Дева

У Дев прекрасный финансовый потенциал. Они умеют разумно тратить деньги, очень осторожны в плане рисков и умеют быть лидерами либо работать в одиночку. Этим людям нужен лишь небольшой импульс, мотивация, бодрость, а также умение вести переговоры. В этом им помогут универсальные камни земной стихии.

Весы

Весы порой бывают легкомысленными, ветреными и несобранными. Им требуется камень, который поможет исправить эти недостатки, так что лучшим финансовым талисманом для них будет аквамарин. Он не позволит Весам бросать важные дела и лениться. Еще аквамарин усиливает интуицию и помогает определять, кто друг, а кто враг.

Скорпион

Скорпионам необходимо развивать коммуникативные навыки. Они бывают довольно застенчивыми, из-за чего теряют возможности и деньги, не могут добиться успеха в короткие сроки. Им нужны важные знакомства, чтобы быстрее прокладывать путь к финансовому олимпу. В этом им поможет камень гранат. С ним Скорпионам будет проще выстроить общение с любым человеком и оставить прекрасное впечатление о себе.

Стрелец

У Стрельцов есть воля к победе, любовь к деньгам, сильный характер, а также большой творческий потенциал. Единственная проблема Стрельцов — постоянные конфликты на соревновательной почве. В финансовой сфере их лучшим помощником станет красная яшма, которая помогает выходить из конфликтов победителями и при этом не терять уважения коллег и партнеров. Этот камень приносит удачу в командной работе.

Козерог

Козероги очень умны, но им порой не хватает креативности. Развить нестандартное мышление поможет опал . Черный опал даст еще больше уверенности в себе, а разноцветные камни помогут обрести свободу в творчестве и большой запас сил. Это прекрасный денежный талисман, который поможет Козерогам раскрыться на все сто процентов.

Водолей

Водолеям нравится все новое и неизведанное. Неизведанная территория всегда полна сюрпризов и ловушек, избежать которых поможет камень нефрит. Его энергетика приносит Водолеям финансовую удачу, избавляет этих людей от проблем и перепадов настроения. Также нефрит помогает выгоднее совершать важные покупки.

Рыбы