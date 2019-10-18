«Что за ор?»: Апина не поняла недовольства фанатов постельной сценой в клипе

Алена Апина резко ответила пользователям, раскритиковавшим ее новый клип за присутствие в кадре интимных частей тела. Певица выразила недоумение от того, что ее взрослая аудитория так остро реагирует на естественные детали анатомии.
Видеоряд для песни «Парашюты» по большей части мультипликационный, однако герои ролика на нем запечатлены во время полового акта. Команда, работавшая над проектом, сочла необходимым изобразить занятия любовью максимально подробно, и добавила изображения половых органов. Зрителей, правда, это решение не устроило — работа подверглась разгромной критике. Апина встала на защиту своего клипа.
«Что опять за ор? Да! Я горжусь этой работой. И да! Эта работа, чтобы смотреть от начала и до конца и пересматривать. Долго!»
При этом Алена особенно подчеркнула, что в первую очередь стремится создавать произведения «на века», а не пытаться попасть в изменчивые музыкальные тренды так, чтобы позднее про ее новую песню никто не вспомнил. Отдельно Апина высказалась в адрес недовольных появлением обнаженной натуры в кадре. Звезда заявила, что не видит причин для возмущения — по ее мнению, не стоит так реагировать на имеющуюся у всех часть тела.
«А то, что вы увидели здесь голую писю и покрылись при этом пятнами от стыда за меня, идиотину, так писи есть у всех взрослых и нужны они им для того, чтобы заниматься сексом», — смело резюмирует Апина.
Что опять за ор? Да! Я горжусь этой работой потому что: Я рада что не топчусь в общем потоке музвидео. Чтоб модненько, как у того или энтого, главное, чтобы видели, что жив ещё артист то! Вот Клипы снимает А смогут ли потом вспомнить, чё за клип, чё за песня?! Я уж молчу про пересматривать и скачать в плейлист . И да! Эта работа чтобы смотреть от начала и до конца и пересматривать. Долго! Да! Я горжусь, что люблю открывать новые имена. И Володя и Даша- открытие! Смелые, дерзкие и молодые! А ещё мне нравится когда люди смотрят клип и ржут, притопывают ножкой, а потом идут по своим делам и улыбаются. Горжусь, что за последние 3 года сняла 5!!!! новых клипов! И они все разные и смелые! А то что вы увидели здесь голую писю и покрылись при этом пятнами от стыда за меня, идиотину, так писи есть у ВСЕХ взрослых и нужны они им для того, чтобы заниматься сексом. В любом возрасте. И в любом состоянии. Даже если ты уже похож на персонаж из мультика Спасибо #апина #новоевсегдатрудно#парашюты