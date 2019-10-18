Советы грузчика аэропорта: как сохранить свой чемодан в целости и сохранности

По его словам, путешественники теряют свои вещи по разным причинам, начиная от проблем на регистрации и заканчивая несвоевременной посадкой в самолет. Начнем с самого простого. Специалист предлагает брать в поездку одинаковые чемоданы. У них больше шансов оставаться вместе на всех этапах, потому что они одинаково выглядят как братья и лучше компонуются благодаря идентичным размерам.

Другой совет — обратить внимание на вес чемодана.

Предметы тяжелее 25 килограммов зачастую раздражают грузчиков. Ну и сами знаете: с такими чемоданами вообще трудно соблюдать осторожность из-за их веса.

Кроме того, пассажиру необходимо правильно выбрать чемодан. Особое внимание следует уделить прочности корпуса с усиленными ручками и колесами.

Наш профессиональный собеседник также посоветовал обязательно заполнять визитную карточку на чемодане, куда вписываются данные пассажира, включая телефон и домашний адрес. Это повысит вероятность быстрого поиска хозяина и возвращения багажа.

Британский грузчик также предупреждает о необходимости удалять с чемодана старые штрих-коды о предыдущих перелетах.

Наличие наклеек и бирок о прошлых путешествиях может усложнить процесс доставки в пункт назначения или вовсе привести к путанице при обработке багажа.

По данным швейцарской организации SITA, предоставляющей телекоммуникационные услуги в авиационной отрасли, в 2018 году на каждую тысячу авиапассажиров пришлось 5,69 единиц багажа, которые были похищены, серьезно повреждены или значительно задержаны. В общей сложности это 24,8 млн чемоданов. Всего в прошлом году было перевезено 4,27 млрд единиц багажа. Надо признать, статистика с каждым годом улучшается. Для сравнения, в 2007 году число потерянных чемоданов и сумок в мире составляло порядка 47 млн единиц.