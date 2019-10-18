Юбилейная колелкция Ivo Nikkolo разочаровала гостей второго дня Таллиннской недели моды
Популярный эстонский бренд Ivo Nikkolo отмечает в этом году 25-летие. К этой важной дате и был приурочен показ коллекции на втором дне Таллиннской недели моды.
Но гостей, некоторые из которых специально приехали к девяти вечера посмотреть, как они думали, нечто особенное, ждала совершенно проходная коллекция, продаваемая, да, но пресная и не вызывающая эмоций восторга.
Вы покупаете одежду марки Ivo Nikkolo? Нравятся ли вам фасоны и цены? Пишите в комментариях!