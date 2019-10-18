Названы четыре знака Зодиака, которым Ванга предрекла неприятности в конце 2019 года

Провидица предостерегала Раков. Она говорила о том, что представителям этого знака Зодиака лучше приготовиться к тяжелому периоду. Вторая часть 2019 года уже заявила о себе как довольно непростое время, а дальше, по мнению Ванги, произойдет ухудшение ситуации. Ясновидящая призывает быть осторожнее с мелочами, так как если упустить даже малозначительную, на первый взгляд, деталь, то можно развязать очень страшный конфликт.

До конца года Скорпионам еще несколько раз придется столкнуться с трудностями и переменами, причем особенно это затронет финансовую сферу. Представителям этого знака Зодиака может постоянно не хватать денег, для чего им придется много и тяжело работать, чтобы просто поддерживать свое положение. Ванга посоветовала представителям этого знака следить за здоровьем и в случае любых отклонений как можно быстрее обращаться к врачу.

Непростым конец 2019 года будет и у Стрельцов. По мнению ясновидящей, они переживут болезненное расставание с некоторыми представителями своего окружения. Стрельцам рекомендуется отпустить прошлое и с оптимизмом посмотреть в будущее, где вас ожидают новые знакомства.