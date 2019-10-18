Не отвести глаз! Рита Дакота показала сногсшибательную фигуру в купальнике

Известная российская поп-исполнительница Маргарита Герасимович, более известная под псевдонимом Рита Дакота, поделилась в Instagram архивным снимком, сделанным на Бали. На фото певица позирует в соблазнительном купальнике нежно-желтого цвета, который подчеркивает идеальные пропорции тела артистки. В руках у звезды — доска для серфинга, она стоит на фоне пальм, смеется и кокетливо смотрит вниз.

Судя по подписи к посту, выложить фото с отдыха Дакоту заставили мысли об отпуске. Она призналась подписчикам, что хочет обратно вернуться на остров, где сможет посвятить время себе и наслаждаться жизнью. Однако отправиться в путешествие теледива планирует только ближе к зиме.

« Хочу скорее на Бали, серфить, гулять, йожить, есть манго и обнимать друзей. Ну, как дожить до зимы », — поделилась светская львица.

Фанаты бурно отреагировали на пост своего кумира. Фигура исполнительницы произвела впечатление и на мужчин, и на женщин. Некоторые из представительниц прекрасного пола даже признались, что завидуют Дакоте и мечтают о таком же загорелом подтянутом теле, в то время как мужская половина человечества от снимка просто не могла отвести глаз.