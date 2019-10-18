Известную американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном

По версии следствия, в день убийства Гонсалес употребила наркотики, находясь в доме у злоумышленника. Отмечается, что после этого она стала странно себя вести, и Престипино привязал ее к кровати.

Когда же он освободил Гонсалес, она ударила его в лицо, после чего он попытался ее задушить, однако когда модель очнулась, Престипино отравил ее средством для чистки бассейна, в результате чего Гонсалес скончалась.