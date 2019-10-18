Певец Александр Серов требует почти 100 000 евро от «Пусть говорят»

По словам юриста Серова, его клиент пошел на увеличение суммы иска, так как переговоры об урегулировании спора пока не приносят результата. В частности, певцу предлагают сняться еще в одном шоу, что его не устраивает.

Претензии артиста сводятся к тому, что он не получил обещанные деньги за участие в двух выпусках «Пусть говорят». На участие в первой передаче в феврале был подписан контракт. Задолженность по нему превышает миллион рублей, и ее певец просит взыскать с производителя ток-шоу.