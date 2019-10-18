Певец Александр Серов требует почти 100 000 евро от «Пусть говорят»

Эстрадный певец Александр Серов увеличил сумму иска к Первому каналу и компании «Директ», производителю ток-шоу «Пусть говорят», с одного до семи миллионов рублей (почти 100 000 евро), передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснил представитель Серова, теперь истец требует более миллиона рублей долга (140 000 евро) по договору на участие в телешоу от «Директа» и еще по три миллиона рублей (42 252 евро) компенсации убытков с каждого из соответчиков.
Претензии артиста сводятся к тому, что он не получил обещанные деньги за участие в двух выпусках «Пусть говорят». На участие в первой передаче в феврале был подписан контракт. Задолженность по нему превышает миллион рублей, и ее певец просит взыскать с производителя ток-шоу.
Во второй передаче Серов снялся в марте, но затем заключить договор стороны не смогли и Серов запретил использовать отснятый с его участием материал. Несмотря на это, передача вскоре вышла в эфир.
Как пояснил представитель истца, сумма компенсации убытков рассчитана как двукратный размер стоимости легального использование прав на исполнение.
Личная жизнь Александра Серова – одна из центральных тем «Пусть говорят». Только с начала этого года ей были полностью или частично посвящены три выпуска шоу, одного из самых популярных на российском телевидении, последний раз – в конце мая.