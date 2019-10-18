Устали от чертовых дождей? ТОП-3 городов, близких к Эстонии, где в эти выходные будет тепло и солнечно

Как вы думаете, какая погода ждет таллиннцев и гостей эстонской столицы в ближайшие девять дней? Спешим вас разочаровать, все девять дней подряд будет идти дождь. Но, скорее всего, этим мы вас не удивили. Поэтому давайте скорее перейдем к нашему ТОПу.

Третье место

Белоруссия, Гродно

ФОТО: Прогноз погоды

Из Таллинна до Гродно примерно 741 километр (около 9 часов езды), из Пярну – еще меньше, а из Риги – почти рядом. Если вы решитесь на такой отважный шаг, то электронную визу за 12 евро можно сделать хоть сейчас, а начнет она свое действие уже с субботы. В Гродно можно попасть на автомобиле или автобусе из Литвы, не заезжая в Польшу. В выходные в этом белорусском городе будет солнечно и воздух прогреется до 19 градусов. Заманчиво, не так ли?

ФОТО: Ihar Leichonak/PantherMedia / Ihar Leichonak

Второе место

Польша, Варшава

ФОТО: Прогноз погоды

Здесь сразу же отпадают сомнения, ведь Польша – это Евросоюз, и если вы сейчас уже находитесь в Эстонии с серым, европейским или российским паспортом с видом на жительство в Эстонии или Шенгенской визой, то вам в Польшу въезд открыт без каких-либо (дополнительных) виз и препятствий. Как таковой границы между Литвой и Польшей не существует. Почти 1000 километров из Таллинна и около 12 часов езды, но за то вас ждут чудесные выходные – в столице страны Варшаве будет в выходные до 21 градуса тепла и солнечно.

Старый город в Варшаве ночью ФОТО: Artur Bogacki/PantherMedia / Artur Bogacki

Первое место

Литва, Вильнюс

ФОТО: Прогноз погоды

Ближе всех к Эстонии из нашего ТОПа – литовский город Вильнюс, примерно 600 километров до туда из Таллинна и около 8 часов езды. Но погода в данное время сильно отличается от эстонской, в выходные Вильнюс порадует жителей и гостей города летним теплом – синоптики обещают, что в выходные в этом городе будет солнечно и столбики термометров поднимутся до отметки 18 градусов. Для сравнения, в Таллинне в эти дни будут лить бесконечные дожди, и температура за бортом будет не более 13 градусов. Как вам такое сравнение?

Ночной Вильнюс ФОТО: Volha Kavalenkava/PantherMedia / Volha Kavalenkava