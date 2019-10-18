Фото читателя: произошло настоящее чудо, на границе России в Ивангороде обновили туалеты

Отличные новости поступают с Российско-Эстонской границы. Читатель портала Limon.ee доложил редакции, что на границе России в Ивангороде, наконец-то, обновили туалеты. По крайней мере, по направлению в сторону Эстонии.
Если порыться в интернете, очень быстро можно найти много отзывов о том, насколько ужасны туалеты (были) на российской границе в Ивангороде, некоторым россиянам даже стало стыдно за свою страну, но теперь всё постепенно меняется в лучшую сторону. Есть надежда, что на достигнутом в России не остановятся.
«Кажется, что ремонтные работы еще не закончены, может, скоро мы увидим и обновленное здание самой автобусной границы России в Ивангороде? Но туалеты уже приятно радуют, есть всё необходимое: вместо грязного куска - жидкое мыло, рабочая сушилка для рук и наличие бумаги в самой туалетной комнате. И даже всё было чисто, не хуже, чем в Эстонии», - пишет читатель Limon.ee, пожелавший остаться анонимным.
Судя по всему, российская сторона решила серьезно подготовиться к повышенному пассажиропотоку на своей границе в Ивангороде, это правильно, ведь вся нагрузка приходится именно на российские туалеты, ведь на пути в Эстонию это первая возможность попасть в полноценную уборную, эстонские туалетные комнаты уже после России остаются не у дел. А на пути в Россию на эстонской границе выхода пассажиров из автобуса не производится, поэтому Ивангород вновь берет весь удар на себя.
До туалетов был обновлен многокилометровый отрезок трассы А-180, ведущей из Ивангорода в Санкт-Петербург. Теперь обновляется дорожное покрытие Моста дружбы через реку Нарву. Введены бесплатные электронные визы в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Кажется, что все дороги теперь ведут в северную столицу Российской Федерации!