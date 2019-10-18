Фото читателя: произошло настоящее чудо, на границе России в Ивангороде обновили туалеты

Если порыться в интернете, очень быстро можно найти много отзывов о том, насколько ужасны туалеты (были) на российской границе в Ивангороде, некоторым россиянам даже стало стыдно за свою страну, но теперь всё постепенно меняется в лучшую сторону. Есть надежда, что на достигнутом в России не остановятся.



«Кажется, что ремонтные работы еще не закончены, может, скоро мы увидим и обновленное здание самой автобусной границы России в Ивангороде? Но туалеты уже приятно радуют, есть всё необходимое: вместо грязного куска - жидкое мыло, рабочая сушилка для рук и наличие бумаги в самой туалетной комнате. И даже всё было чисто, не хуже, чем в Эстонии», - пишет читатель Limon.ee, пожелавший остаться анонимным.