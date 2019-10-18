Осень без простуды: восемь советов от врачей для тех, кто не хочет болеть

Осень — время прогулок по паркам, длинных теплых шарфов, вкусного чая и неторопливых уютных вечеров. Чтобы в этот список не попали простуда или грипп, попробуйте эти простых рекомендации — и будьте здоровы!

Сделайте прививку от гриппа

Серьезно, ничего более эффективного, чем прививка, для профилактики вирусных заболеваний пока не придумано. Особенно это актуально для людей старшего возраста: у пожилых вероятность того, что простуда или грипп приведут к развитию серьезных осложнений, намного выше. Но если вы пока не входите в эту возрастную группу, все равно не стоит пренебрегать прививкой: вероятность заболеть после нее снижается почти на порядок.

Чаще мойте руки

Не только перед едой, но и после каждого посещения мест скопления людей (например, общественного транспорта), а также после физического контакта — например, рукопожатия. Кроме того, вирусы могут оседать на дверных ручках, мобильниках, клавиатурах компьютеров и, конечно, на деньгах. Поэтому зимой и осенью стоит почаще мыть руки.

Не ешьте на рабочем месте

Как бы вы ни торопились и каким бы загруженным ни был ваш рабочий день, не поддавайтесь соблазну перекусить прямо на рабочем месте. Если только вы не работаете в изолированном помещении, в которое в течение рабочего дня не заходит ни один человек, конечно. Только представьте, сколько микробов и вирусов в течение дня оседает на ваших рабочих поверхностях! И все они с удовольствием переберутся сперва на ваш обед, а потом и в ваш организм. Вы точно готовы так рисковать?

Больше двигайтесь

Активный образ жизни полезен всегда, но в сезон гриппа и простуды — особенно. Регулярные физические упражнения помогают нам не только оставаться в форме, но и укрепляют иммунную систему, помогая ей противостоять внешним угрозам. Так что осень — самое время для того, чтобы начать гулять перед и после работы, а также устраивать небольшие перерывы для «производственной гимнастики».

Протирайте поверхности дезинфицирующим составом

Если вы работаете в офисе, протирайте дверные ручки, поверхности рабочего стола, дверцы микроволновок и другие места, к которым в течение дня прикасается слишком много людей, дезинфицирующими составом или хотя бы спиртовыми салфетками. Несколько секунд, которые вы потратите на очистку, в итоге могут сохранить вам здоровье.

Работайте за закрытой дверью

Следите за тем, чтобы дверь вашего рабочего кабинета была закрыта большую часть рабочего дня: это поможет снизить распространение микробов и вирусов от тех, кто проходит по коридору.

Промывайте нос

Если вы все же заболели, регулярные промывания носовых проходов физраствором могут помочь быстрее выздороветь. Помимо того, что ирригация помогает буквально вымыть вирусы из носа, она еще увлажняет и успокаивает воспаленную слизистую носа, которая является нашим естественным барьером на пути вирусов.

Болейте дома