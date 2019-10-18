Пт, 18.10.2019
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У вас замочек расстегнулся: Мария Горбань показала шикарные формы

Мария Горбань

ФОТО: Instagram

Актриса разгорячила поклонников новым постом в Instagram. Мимо снимка не смогли пройти и другие знаменитости, пишет Пятый канал.

 

 

Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото. Звезда запечатлена в расстегнутом белом платье, приоткрывающем часть ее груди и живота.

Подпись к снимку Мария сделала весьма лаконичной — поставила только черное сердечко и многоточие. На восторженные комментарии она отвечала исключительно смайликами.

Поклонников не на шутку разгорячил провокационный снимок Горбань. Мимо него не смогли пройти и другие знаменитости.

«Во как!» — написал комик и актер Вадим Галыгин. «Мамма Mia», — не сдержалась модель Виктория Одинцова. «Ой, у вас замочек расстегнулся», — заметил некто из подписчиков. «Ты здесь своей красотой всех с ума сведешь или до инфаркта доведешь!» — беспокоится другой пользователь.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

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