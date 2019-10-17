Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

Инсайдеры US Weekly сообщают, что свадьба состоялась в Париже и была очень «скромной и уютной», в кругу только самых близких друзей: Майи Хоук, Дерека Бласберга, Дженнифер Майер и других.

Ради Жуковой наследник известной греческой династии с состоянием в 2,5 миллиарда долларов расстался с моделью Джессикой Харт, разорвав намечавшуюся помолвку в последний момент. Сама Дарья развелась со своим экс-супругом Романом Абрамовичем в 2017 году после 10 лет брака. Светская дама осталась владельцем «Гаража», куда частенько заглядывает владелец «Челси», с которым у нее сохранились хорошие отношения.