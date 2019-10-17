Кристина Орбакайте начала встречаться с Игорем Николаевым. Это явилось достаточно неожиданной новостью для поклонников певицы, пишет Zen.Yandex.ru.
Но как оказалось, что Кристина и Игорь всегда были неравнодушны к друг другу, а их отношениям препятствовала мама Кристины, - Алла Борисовна Пугачева.
Теперь Примадонна одобрила эти отношения.
Как сказала сама Кристина в одном из своих интервью, что с Игорем Николаевым у них давно была симпатия, но Алла Борисовна была категорически против отношений дочери с Николаевым.
Именно поэтому каждый из них прожил свою жизнь, но теперь они наконец-то могут быть вместе.
Пока Кристина Орбакайте официально не объявляла о своих отношениях с Игорем Николаевым, да и Игорь Николаев молчит об этом, одновременно звезды и не скрывают, а факты остаются фактами: в микроблогах Instagram у звёзд нет фотографий со своими супругами, в свете Кристина и Игорь появляются вместе, а так же Николаев часто заходит в гости к Пугачевой без сопровождения супруги, поэтому скоро знаменитости, скорее всего дадут интервью по этому поводу.