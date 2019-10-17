Кристина Орбакайте начала встречаться с Игорем Николаевым

Но как оказалось, что Кристина и Игорь всегда были неравнодушны к друг другу, а их отношениям препятствовала мама Кристины, - Алла Борисовна Пугачева.

Теперь Примадонна одобрила эти отношения.

Как сказала сама Кристина в одном из своих интервью, что с Игорем Николаевым у них давно была симпатия, но Алла Борисовна была категорически против отношений дочери с Николаевым.

Именно поэтому каждый из них прожил свою жизнь, но теперь они наконец-то могут быть вместе.