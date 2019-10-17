Эдгар Гергель: ночной «сухой закон» в Таллинне усугубит ситуацию с домашним насилием

Посмотрел вчерашний сюжет программы Reporter на Kanal 2, в котором старейшина района Кесклинн Владимир Свет назвал эстонскую столицу городом Скандинавии и выразил желание, чтобы ночной порядок продажи алкоголя в барах и ресторанах Таллинна действовал и у нас по примеру тех самых скандинавских городов. Также в программе высказался предприниматель Маргус Лигема, который считает, что подобный запрет увеличит распространение наркотиков и подпольную продажу алкоголя. После этого понял, что не могу молчать и срочно хочу выразить свое мнение.

Если люди гуляют и выпивают в увеселительных заведения - барах, ресторанах и по какой-то причине между ними происходит конфликт или драка, то почти всегда есть рядом люди, в некоторых барах и охрана, которая придет на помощь и разнимет драчунов или конфликтующие стороны, также в таком случае будет быстрее и проще вызвать полицию. Но что, если после введения ночного «сухого закона» люди будут перемещаться пить домой, где кроме четырех стен их никто не видит и ни один человек моментально не поспешит на помощь, если произойдет драка. Уровень домашнего насилия в Эстонии тоже не на низком уровне, чтобы не брать в расчет этот фактор. А сейчас получается, что город больше печется о целости и сохранности городского имущества, а не о безопасности своих жителей.