В первом эстонском фильме ужасов будет эротика: актриса в шоке от таких съемок

Телеведущие выяснили, что в фильме ужасов будет эротика и страсть. По мнению режиссера, эротика и любовь - это высокие чувства наравне со страхом, поэтому они отлично сочетаются в кино. Несмотря на то, что радиоведущая неоднократно говорила, что никогда не оголится перед камерами, но и не сделала это сейчас. Будут эротические сцены, которые тяжело играть, но новоиспеченная актриса справилась и не оголилась.