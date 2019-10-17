Чт, 17.10.2019
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  • В первом эстонском фильме ужасов будет эротика: актриса в шоке от таких съемок

В первом эстонском фильме ужасов будет эротика: актриса в шоке от таких съемок

Биргитте Сюзанне Хунт

ФОТО: Madis Sinivee

Уже сегодня в кинотеатрах Эстонии состоится премьера полнометражного фильма ужасов на эстонском языке - «Автострада в ад», в гостях у телеведущих передачи Duubel побывал режиссер картины Урмас Ээро Лийв и главная героиня фильма Биргитте Сюзанне Хунт.

Телеведущие выяснили, что в фильме ужасов будет эротика и страсть. По мнению режиссера, эротика и любовь - это высокие чувства наравне со страхом, поэтому они отлично сочетаются в кино. Несмотря на то, что радиоведущая неоднократно говорила, что никогда не оголится перед камерами, но и не сделала это сейчас. Будут эротические сцены, которые тяжело играть, но новоиспеченная актриса справилась и не оголилась. 

Смотрите видеинтервью и всё сами узнаете! 

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