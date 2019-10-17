Эстонская семья молит экстрасенсов о помощи: в нашем доме происходят ужасные вещи!

Впереди лучших ясновидящих страны ждут два задания. Построенный в 30-е годы дом в Пандивере не дает людям покоя. По словам семьи, что-то есть в этом доме такое, что никак их не отпускает. Продать дом не удалось. Быть может, здесь играет факт того, что где-то на территории дома есть могила и могильная плита, о ней знают, но никто еще не смог ее найти. Действительно ли всё дело в зловещей могильной плите? Легенд, связанных с домом, много, но никто не знает, кто или что постоянно выходит с жильцами на связь. Задание проводит Кети Уйбомяги, пишет сайт Uudised.tv3.ee.