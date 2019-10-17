Эстонская семья молит экстрасенсов о помощи: в нашем доме происходят ужасные вещи!

Участники эстонской «Битвы экстрасенсов» сегодня вечером будут разбираться в одном мистическом случае. Хели Лийвия беспокоится за свой хутор, который окутан различными легендами, которые не отпускают живущих там людей. Несколько лет женщина пыталась продать свой деревенский дом, но безрезультатно. Экстрасенсы должны выяснить, что происходит в этом доме.
Впереди лучших ясновидящих страны ждут два задания. Построенный в 30-е годы дом в Пандивере не дает людям покоя. По словам семьи, что-то есть в этом доме такое, что никак их не отпускает. Продать дом не удалось. Быть может, здесь играет факт того, что где-то на территории дома есть могила и могильная плита, о ней знают, но никто еще не смог ее найти. Действительно ли всё дело в зловещей могильной плите? Легенд, связанных с домом, много, но никто не знает, кто или что постоянно выходит с жильцами на связь. Задание проводит Кети Уйбомяги, пишет сайт Uudised.tv3.ee.
Во втором задании экстрасенсы и наблюдатели поедут в Культурный центр города Эльва. На столе четыре блюда, за столом шеф-повар, повар-любитель, веган и один наблюдатель, который никакого отношения к еде не имеет. Одно блюдо отравлено и его ни в коем случае нельзя отведать. Смогут ли экстрасенсы спасти участников от страшного?
Новый выпуск эстонской «Битвы экстрасенсов» смотрите сегодня в 20.00 на TV3.
Пока ждете передачу, можно посмотреть видео, в котором экстрасенсы дают советы, как избавиться от депрессии. Некоторые советы на русском языке.