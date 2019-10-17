Фото: бездомный пятилетний мальчик ест спагетти, сидя посреди улицы на куске картона

Я нахожусь дома после очередного невероятного дня на работе. Я устал, устал и эмоционально, мне нужно идти спать, но я публикую это фото для всех членов нашего сообщества. Это неправильно и тревожно, но это случается все чаще и чаще с каждой неделей,