Фото: бездомный пятилетний мальчик ест спагетти, сидя посреди улицы на куске картона
Вчера, 16 октября, The Sun рассказал историю о пятилетнем бездомном мальчике, который ел спагетти, сидя на картонке посреди дублиской улицы.
Это Сэм и ему пять, он есть пасту карбонара, сидя на картонке. Неужели для нас это стало чем-то приемлемым?
Изначально снимок был опубликован в Facebook сообществе «The Homeless Street Cafe», которое старается помочь людям, оказавшимся в сложном положении. Волонтеры сообщества стараются предоставить им горячую еду, одежду, пренадлежности для личной гигиены. Некоторым же просто нужно, чтобы их кто-то выслушал.
Публикация снимка, который вы видите выше, вызвало настоящую бурю в социальных сетях. Фотографией поделились уже полмиллиона пользователей. В комментариях к снимку учредители сообщества подтвердили, что запечатленный на снимке мальчик — пятилетний Сэм — сейчас находится во временном жилье и посещает школу.
Я нахожусь дома после очередного невероятного дня на работе. Я устал, устал и эмоционально, мне нужно идти спать, но я публикую это фото для всех членов нашего сообщества. Это неправильно и тревожно, но это случается все чаще и чаще с каждой неделей,
— написал один из учредителей сообщества.
Комментарии пользователей также говорят сами за себя:
Мне, как матери двоих детей, невероятно больно на это смотреть. У меня сердце разрывается. Мы должны взять в свои руки то, что творится в этой стране. Положение обязано измениться!
Никогда не видел ничего печальнее...
Пожалуйста, сообщите, можем ли мы как-то помочь Сэму или куда можно сделать пожертвование!
По данным The Journali в Ирландии насчитывается более 3800 бездомных детей.