Врач рассказал, какая головная боль сигнализирует об опухоли и инсульте

Он отметил, что около 80–90% головных болей возникают при напряжении. Как таковой мозг болеть не может — болят мышцы, связки, сухожилия и фасции снаружи черепной коробки.

Ещё 10–20% головных болей относятся к мигреням, кластерным болям и различным редким явлениям, среди которых могут быть вполне серьёзные заболевания вроде опухоли, аневризмы и менингита, пишет Лайф.

Приводя примеры, Мясников отметил, что мигрень с аурой может быть предвестником инсульта, а внезапная резкая головная боль — одним из симптомов опухоли мозга.