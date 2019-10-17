Чистый секс: Светлана Лобода в прозрачном платье и стрингах подразнила мужчин

36-летняя певица готовит костюмы для нового шоу. Светлана Лобода обнародовала кадр с примерки. Певица снялась в соблазнительном наряде, передает Cosmo.
Исполнительница хита «Пуля-дура» в облегающем наряде миди с рукавами три четверти позировала перед зеркалом. Под прозрачной тканью не было видно бра, просвечивались лишь черные стринги. Известная блондинка продемонстрировала подтянутое тело, упругий живот, подкаченную попу и стройные ноги.
Светлана готовится к большому концерту в Москве, который состоится 19 октября. Лобода пообещала, что исполнит новые треки. Сейчас она занята не только на репетициях, но и на примерках, готовя яркие концертные образы.
Певица поделилась закулисным роликом. Светлана эффектно двигалась на круглой передвижной сцене, похожей на стол. Она выглядела потрясающе в облегающем фиолетовом комбинезоне, массивных ботинках и черной шляпе. Артистка показала, как оттачивает номер со своей командой танцоров.
Поклонники оценили видео и осыпали Лободу похвалами. «Обязательно будем на концерте», «Это очень горячо», «Чистый секс», «Очень круто, постановщику отдельный респект», «Феномен! Вроде ничего не делает особенного, а магия движений завораживает! Это и есть секрет артиста», — написали фолловеры певицы в комментариях.