Чистый секс: Светлана Лобода в прозрачном платье и стрингах подразнила мужчин

Исполнительница хита «Пуля-дура» в облегающем наряде миди с рукавами три четверти позировала перед зеркалом. Под прозрачной тканью не было видно бра, просвечивались лишь черные стринги. Известная блондинка продемонстрировала подтянутое тело, упругий живот, подкаченную попу и стройные ноги.

Светлана Лобода ФОТО: Instagram

Светлана готовится к большому концерту в Москве, который состоится 19 октября. Лобода пообещала, что исполнит новые треки. Сейчас она занята не только на репетициях, но и на примерках, готовя яркие концертные образы.

Певица поделилась закулисным роликом. Светлана эффектно двигалась на круглой передвижной сцене, похожей на стол. Она выглядела потрясающе в облегающем фиолетовом комбинезоне, массивных ботинках и черной шляпе. Артистка показала, как оттачивает номер со своей командой танцоров.