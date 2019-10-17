Назван самый главный запрет для бортпроводников

По его словам, во всех авиакомпаниях зачастую разнятся определенные правила, однако один важный запрет касается всех представителей этой профессии — на борту нельзя брать чаевые, пишут Известия.

Мужчина сравнил работу стюардессы с трудом сотрудников экстренных служб, которые должны обеспечить комфорт и безопасность людей.

«Есть множество других способов поблагодарить нас», — подметил он.

Как рассказала стюардесса Шерон Чен, запрет на получение чаевых не распространяется на маленькие презенты, сувениры и сладости. Она отметила, что такие мелочи повышают шанс на особое внимание к пассажирам.