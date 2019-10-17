Чт, 17.10.2019
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Назван самый главный запрет для бортпроводников

Стюардесса, снимок иллюстративный.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Представитель американской ассоциации бортпроводников Кори Кадвелл в интервью изданию Express рассказал о главном существующем запрете для бортпроводников.

По его словам, во всех авиакомпаниях зачастую разнятся определенные правила, однако один важный запрет касается всех представителей этой профессии — на борту нельзя брать чаевые, пишут Известия. 

Мужчина сравнил работу стюардессы с трудом сотрудников экстренных служб, которые должны обеспечить комфорт и безопасность людей.

«Есть множество других способов поблагодарить нас», — подметил он.

Как рассказала стюардесса Шерон Чен, запрет на получение чаевых не распространяется на маленькие презенты, сувениры и сладости. Она отметила, что такие мелочи повышают шанс на особое внимание к пассажирам.

При этом издание отметило, что даже из строгих правил бывают исключения. К примеру, на рейсах американской авиакомпании Frontier Airlines пассажирам предоставляют карточку с указанием возможного размера денежного вознаграждения для экипажа.

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