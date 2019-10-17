А вы знаете, что говорит о вас размер одежды?

Выбор одежды у большинства людей отнимает достаточно много времени, а кто-то относится к этому с легким пренебрежением. Внешний вид человека может многое о нем рассказать, поэтому психологи советуют относиться к данному аспекту с должным вниманием и ответственностью, пишет zen.yandex.ru.
Одежда помогает скрыть присутствующие дефекты в фигуре, а также подчеркнуть явные достоинства. Это прекрасная возможность показать себя в выгодном свете и свой вкус. Часто главным в выборе является интуитивное ощущение, но кто-то придерживается модных тенденций.
Облегающее мини и декольте
Большинство мужчин и женщин считают, что уверенные в своей красоте и обаянии дамы предпочитают короткие платья с плотно облегающей фактурой тело. Но это полное заблуждение, которое имеет абсолютно иное значение. Открытую одежду с глубоким декольте и ультра-мини выбирают люди с заниженной самооценкой. Такое самовыражение придает им уверенности в собственной привлекательности и наличии внимания от противоположного пола. Открытые ноги должны привлекать мужчин, но происходит обратный эффект. Сильный пол видит все мелочи и с легкостью раскрывает женские уловки.
Мужчины, предпочитающие облегающие плотно ноги брюки и открытые рубашки с глубокими вырезами, также обладают рядом комплексов о собственной внешности. Демонстрация упругой и мощной мускулатуры с идеальной фигурой является желанием показать свои лучшие стороны и привлечь к себе больше внимания.
Стиль сильных личностей
Женщины, знающие себе цену, предпочитают скрыть свои прелести под тканью красивой и удобной одежды. Здесь присутствуют юбки-карандаши элегантного кроя, платья с кринолином в роскошном стиле – все это закрывает грудь и колени, но вносит элемент загадочности. Такой стиль захватывает мужское внимание, требуя срочной разгадки.
Женщины с мужскими чертами в характере делают упор на брючные костюмы с сексуальными корсетами и полупрозрачными блузами. Намека на близость и игру здесь нет, но присутствует динамичность и активность, выражающаяся в твердой почве под ногами и способности грамотно руководить.
Сильные и уверенные мужчины отдают предпочтение удобным деловым костюмам, не стесняющим движение и подтверждающим статус. Отсутствие галстука не умаляет внутренней уверенности, а только вносит приятную небрежность.
Игра силуэта и фактуры
- При желании показать жесткие нотки характера и задатки лидера заставляют человека выбирать одежду с четко поставленной линией плеч. Большое количество трикотажа и шерсти в гардеробе говорит и мягкости. Этот стиль выбирают люди добродушные и отзывчивые. Для них важен комфорт и удобство, а не внешняя привлекательность. Приятная и мягкая текстура ткани создает иллюзию свободы от условностей и всевозможных ограничений. Такие люди располагают к себе нарочитым теплом и расслабленностью, которые излучаются выбранным стилем и внешним видом.
- Жесткие формы и четкие контуры стиля помогают держать дистанцию без слов и дополнительных манипуляций. Этот стиль выдает сосредоточенного и уверенного в себе человека, не признающего флирта и других слабостей в рабочее время.
- Облегающая текстура дает знать, что человек не против продолжить знакомство в более интимной обстановке. А также это говорит о внутреннем сомнении и желании самоутвердиться за счет такой одежды. Внимание противоположного пола будет явным доказательством внешней привлекательности.
- Предпочтение мешковатой и просторной одежде отдают полностью закомплексованные личности с рядом других психических отклонений. Это скрытое желание спрятаться от посторонних глаз и продолжить наслаждаться собственным уединением.
- Но просторная одежда, подчеркивающая преимущества фигуры говорит о том, что человек внутренне свободен и уверен в себе. Такой стиль помогает подчеркнуть достоинства своего тела и сохранить свободу.