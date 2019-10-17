А вы знаете, что говорит о вас размер одежды?

Одежда помогает скрыть присутствующие дефекты в фигуре, а также подчеркнуть явные достоинства. Это прекрасная возможность показать себя в выгодном свете и свой вкус. Часто главным в выборе является интуитивное ощущение, но кто-то придерживается модных тенденций.

Облегающее мини и декольте

Большинство мужчин и женщин считают, что уверенные в своей красоте и обаянии дамы предпочитают короткие платья с плотно облегающей фактурой тело. Но это полное заблуждение, которое имеет абсолютно иное значение. Открытую одежду с глубоким декольте и ультра-мини выбирают люди с заниженной самооценкой. Такое самовыражение придает им уверенности в собственной привлекательности и наличии внимания от противоположного пола. Открытые ноги должны привлекать мужчин, но происходит обратный эффект. Сильный пол видит все мелочи и с легкостью раскрывает женские уловки.

Мужчины, предпочитающие облегающие плотно ноги брюки и открытые рубашки с глубокими вырезами, также обладают рядом комплексов о собственной внешности. Демонстрация упругой и мощной мускулатуры с идеальной фигурой является желанием показать свои лучшие стороны и привлечь к себе больше внимания.

Стиль сильных личностей

Женщины, знающие себе цену, предпочитают скрыть свои прелести под тканью красивой и удобной одежды. Здесь присутствуют юбки-карандаши элегантного кроя, платья с кринолином в роскошном стиле – все это закрывает грудь и колени, но вносит элемент загадочности. Такой стиль захватывает мужское внимание, требуя срочной разгадки.

Женщины с мужскими чертами в характере делают упор на брючные костюмы с сексуальными корсетами и полупрозрачными блузами. Намека на близость и игру здесь нет, но присутствует динамичность и активность, выражающаяся в твердой почве под ногами и способности грамотно руководить.

Сильные и уверенные мужчины отдают предпочтение удобным деловым костюмам, не стесняющим движение и подтверждающим статус. Отсутствие галстука не умаляет внутренней уверенности, а только вносит приятную небрежность.

Игра силуэта и фактуры