Предупреждения по знаку Зодиака, на которые опасно не реагировать

Все мы иногда становимся не на тот путь. Об этом нас могут предупреждать близкие, но на их предупреждения мы реагируем не всегда.
Если наш путь становится слишком неправильным и не несущим ничего хорошего, вмешивается Провидение, которое предупреждает нас уже более жестко. Важно вовремя заметить и свернуть с ошибочного пути.
Для каждого знака Зодиака свои сигналы. Запомните их, возможно, это сделает вашу жизнь значительно легче.
Остановить Овна может только бронепоезд. Особенно на пути к ошибкам. Но Провидение, видя, что Овен на краю пропасти, ему этот бронепоезд и посылает. Это может быть очень сильная болезнь кого-то из близких, тотальный крах карьеры или брака.
Телец чутко следует своему пути. Даже если это путь по доске за борт. Но, что интересно, Телец - один из тех знаков, который хорошо воспринимает ограничения буквальные. По типу: если рядом с доской видно акулий плавник - значит, пора назад.
В жизни же такие предупреждения для Тельца - это скандалы в браке (говорят о том, что Телец слишком ушел в себя), прямое недовольство начальника на работе и т.п.
Близнецы часто сбиваются в пути. Предупреждением судьбы для них могут стать какие-то серьезные события, которые цикличны, то есть повторяются не реже раза в полугодие. Например, ограбление, или ДТП.
Рак обычно внимателен и осторожен. Однако и на старуху бывает, как говорится, проруха. Оступившись неоднократно, Рак может получать предупреждения в виде повторяющихся кошмарных снов, тревожных мыслей и даже голосов. И тут очень важно понять, что данное состояние - не паранойя, а знаки свыше о грядущей катастрофе.
Львы, к сожалению, предупреждения не замечают до последнего. Поэтому и попадают в неприятности, из которых выбраться бывает очень непросто. Поэтому, чтобы указать Льву на его ошибки, судьба может поступать очень жестко. Например, лишать его чего-то очень важного и дорогого ему до момента, пока Лев не одумается и не поймет, что что-то делает неправильно.
Девы слишком внимательны, чтобы «сворачивать не туда». А если это произошло, они сделают вид, будто происходящее - часть плана. Однако обмануть судьбу, увы, нельзя, и она предупредит Деву серьезным истощением, депрессией, или заболеванием о том, что она на неверном пути и нужно срочно сменить вектор.
Весы - особый знак, и ее судьба мгновенно наказывает как обидчиков знака, так и самых представителей знаков, если они поступают не по совести. Если Весы станут на неверный путь к чему-то - все двери (и в буквальном и в переносном смысле) будут закрыты перед ними до момента, пока они не обретут правильное жизненное направление.
Скорпион - знак сложной судьбы и рока. Рок будет преследовать знак всю его жизнь, предотвращая ошибки. Однако если Скорпион все же прорвется сквозь защиту, то тут же получит цикличные предупреждения, которые мистически будут преследовать его везде. Это могут быть совершенно незнакомые люди, говорящие, что Скорпион поступает неправильно, якобы случайные письма или сообщения на мейл или в соцсетях, статьи в газете, которые будут попадаться на глаза. А если Скорпион и тут ничего не заметит, судьба может остановить его катастрофой, после которой Скорпион будет долго восстанавливаться. Например, аварией, пожаром или нападением.
Стрельцы в силу своей узколобости не замечают никого вокруг себя. Даже если сама судьба предстанет перед ними, Стрельцы вежливо поздороваются и пойдут по намеченной траектории. Однако судьба жестока и она будет останавливать Стрельца мгновенной расплатой за его ошибки. Отношения, в которых представитель знака был не прав, будут разрушаться на глазах, личное дело, которому тот не уделил достойного внимания, может тут же стать ущербным и т.п.
Козероги чутко реагируют на все знаки, даже мнимые. Однако важных они могут и не заметить. А самый серьезный знак в судьбе Козерога - это отношение его родных людей, которые, видя надвигающуюся беду и пытаясь безуспешно указать о ней представителю знака, просто отойдут и станут держать дистанцию. На это стоит обратить внимание, такое поведение родных - знак для Козерога, что нужно остановиться и изменить траекторию.
Водолеи одновременно верят знакам и не обращают внимание на них. Судьба не будет долго терпеть такие выходки и предупредит Водолея проблемами со здоровьем или травмой. Если с первого раза будет непонятно, следующие разы травмы будут все интенсивнее и серьезнее. До момента, пока Водолей не осознает свою ошибку.
Рыбы - чутки и мистичны, они обладают тонкой интуицией по отношению к другим, но, увы, ни к себе. Об ошибочном пути Рыб судьба будет предупреждать сильными депрессиями, упадком сил, бессонницей, тревогой. Если это есть - значит, Рыбам пора понять, что они что-то делают не так.