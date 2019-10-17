Предупреждения по знаку Зодиака, на которые опасно не реагировать

Если наш путь становится слишком неправильным и не несущим ничего хорошего, вмешивается Провидение, которое предупреждает нас уже более жестко. Важно вовремя заметить и свернуть с ошибочного пути.

Для каждого знака Зодиака свои сигналы. Запомните их, возможно, это сделает вашу жизнь значительно легче.

Остановить Овна может только бронепоезд. Особенно на пути к ошибкам. Но Провидение, видя, что Овен на краю пропасти, ему этот бронепоезд и посылает. Это может быть очень сильная болезнь кого-то из близких, тотальный крах карьеры или брака.

Телец чутко следует своему пути. Даже если это путь по доске за борт. Но, что интересно, Телец - один из тех знаков, который хорошо воспринимает ограничения буквальные. По типу: если рядом с доской видно акулий плавник - значит, пора назад.

В жизни же такие предупреждения для Тельца - это скандалы в браке (говорят о том, что Телец слишком ушел в себя), прямое недовольство начальника на работе и т.п.

Близнецы часто сбиваются в пути. Предупреждением судьбы для них могут стать какие-то серьезные события, которые цикличны, то есть повторяются не реже раза в полугодие. Например, ограбление, или ДТП.

Рак обычно внимателен и осторожен. Однако и на старуху бывает, как говорится, проруха. Оступившись неоднократно, Рак может получать предупреждения в виде повторяющихся кошмарных снов, тревожных мыслей и даже голосов. И тут очень важно понять, что данное состояние - не паранойя, а знаки свыше о грядущей катастрофе.

Львы, к сожалению, предупреждения не замечают до последнего. Поэтому и попадают в неприятности, из которых выбраться бывает очень непросто. Поэтому, чтобы указать Льву на его ошибки, судьба может поступать очень жестко. Например, лишать его чего-то очень важного и дорогого ему до момента, пока Лев не одумается и не поймет, что что-то делает неправильно.

Девы слишком внимательны, чтобы «сворачивать не туда». А если это произошло, они сделают вид, будто происходящее - часть плана. Однако обмануть судьбу, увы, нельзя, и она предупредит Деву серьезным истощением, депрессией, или заболеванием о том, что она на неверном пути и нужно срочно сменить вектор.

Весы - особый знак, и ее судьба мгновенно наказывает как обидчиков знака, так и самых представителей знаков, если они поступают не по совести. Если Весы станут на неверный путь к чему-то - все двери (и в буквальном и в переносном смысле) будут закрыты перед ними до момента, пока они не обретут правильное жизненное направление.