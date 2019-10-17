Платить будут почти все туристы: в Италии приняли новый закон

В итальянском регионе Лацио, столицей которого является Рим, через несколько дней вступит в силу так называемый "закон о туалетах", который обяжет гостей столицы Италии платить за посещение уборных в ресторанах, кафе, барах и пиццериях. Это касается всех туристов с улицы, не являющихся клиентами, сообщает Сегодня со ссылкой на Il Giornale.
"Закон о туалетах" в Италии: что изменится
- За посещение туалета в кафе и ресторанах "гостям" с улицы придется платить.
- Входную сумму определит сам владелец заведения.
- Бесплатно смогут пользоваться уборными комнатами инвалиды, несовершеннолетние и беременные.
- Обязательным условием станет наличие таблички с информацией о стоимости посещения туалета.
К слову, до этого в Риме действовал закон, по которому владельцы заведений не могли отказать прохожему в пользовании туалетной комнатой. Однако, не уточнялось, должна ли за это браться плата.
Эксперты отмечают, что нововведение может стать "золотой" жилой для владельцев помещений в центре города и приносить им десятки миллионов евро в год. Уже поговаривают, что для самых топовых локаций будет не проблемой задрать ценник до 10 евро за одно посещение или даже больше.