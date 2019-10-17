Платить будут почти все туристы: в Италии приняли новый закон

К слову, до этого в Риме действовал закон, по которому владельцы заведений не могли отказать прохожему в пользовании туалетной комнатой. Однако, не уточнялось, должна ли за это браться плата.

Эксперты отмечают, что нововведение может стать "золотой" жилой для владельцев помещений в центре города и приносить им десятки миллионов евро в год. Уже поговаривают, что для самых топовых локаций будет не проблемой задрать ценник до 10 евро за одно посещение или даже больше.