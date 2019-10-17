Племянница Софии Ротару в полупрозрачном белье очаровала фанов фигурой

На странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков в довольно откровенном образе. На фото Соня позирует в белом полупрозрачном белье и трендовых ботильонах.

"Только что увиденная и постигнутая мной идеальность этих бедер запечатлелись в сознании навечно", "Соня как всегда на порядок выше всех! Молодец, так держать! Ты лучшая!", "сказать, что это безупречно, ничего не сказать. Я хочу в следующей жизни родиться из чего-то именно такого!", "ты невероятная волшебная".