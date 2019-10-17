Чт, 17.10.2019
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Племянница Софии Ротару в полупрозрачном белье очаровала фанов фигурой

ФОТО: Instagram

Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay потрясла поклонников новыми пикантными фото. 

На странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков в довольно откровенном образе. На фото Соня позирует в белом полупрозрачном белье и трендовых ботильонах.

Фотографом выступил Андрей Софийченко, за стиль отвечала Аиша Милевская. Поклонники певицы остались в восторге от нового образа и засыпали Соню комплиментами. 

"Только что увиденная и постигнутая мной идеальность этих бедер запечатлелись в сознании навечно", "Соня как всегда на порядок выше всех! Молодец, так держать! Ты лучшая!", "сказать, что это безупречно, ничего не сказать. Я хочу в следующей жизни родиться из чего-то именно такого!", "ты невероятная волшебная".

Рядом с откровенными снимками Sonya Kay опубликовала отрывки из нового клипа на песню "Ходимо". В этом видео певица также придерживается нового смелого образа, сделав акцент на своих длинных и стройных ногах, выбрав черное боди и высокие каблуки.

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