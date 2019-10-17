Не смог сдержать слез: принц Гарри расплакался, говоря о маленьком сыне

Я помню, как крепко сжимал руку Меган во время мероприятия, и мы оба подумали, каково это — быть родителями. И более того, каково это — делать все возможное, чтобы защитить его и помочь, если бы он родился с проблемами или заболел со временем. И теперь, как родители, находясь здесь и разговаривая с вами, я чувствую такие чувства, которых никогда не мог понять, пока у меня не появился собственный ребенок,