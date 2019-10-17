Не смог сдержать слез: принц Гарри расплакался, говоря о маленьком сыне

Во время выступления на церемонии WellChild Awards принц Гарри не смог сдержать слез.
На днях принц Гарри и Меган Маркл посетили церемонию вручения премий тяжелобольным детям и подросткам, которые смогли справиться с недугами, WellChild Awards. Традиционно, герцог Сассекский выступил с речью, во время которой вспомнил, что в прошлом году, когда они с женой посетили эту же церемонию, они уже знали, что станут родителями. Хотя публичного заявления еще не было. В этот момент принц не смог сдержать слез:
Мы уже знали, что у нас будет первенец — больше никто в то время не знал, но мы знали. И я помню...
— в этот момент голос Гарри сорвался, он опустил голову, чтобы сдержать слезы, но у него ничего не вышло. Зал поддержал принца громкими овациями.
Через несколько секунд Гарри взял себя в руки и продолжил:
Я помню, как крепко сжимал руку Меган во время мероприятия, и мы оба подумали, каково это — быть родителями. И более того, каково это — делать все возможное, чтобы защитить его и помочь, если бы он родился с проблемами или заболел со временем. И теперь, как родители, находясь здесь и разговаривая с вами, я чувствую такие чувства, которых никогда не мог понять, пока у меня не появился собственный ребенок,
— произнес Гарри.