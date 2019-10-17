Звезда «Дома-2» Коткова сообщила об эпидемии венерических заболеваний на проекте

«А теперь, Вика, почему у меня не мог быть чисто физический секс с Кудряшовым. Потому что я очень хорошо с Кудряшовым общаюсь, и он лечится от венерического заболевания вместе с Ивановой. Она еще и со Славиком лечилась. Она заразили Кудряша. Я бы чисто физически не смогла с ним, потому что он даже этого не скрывает», — заявила Анастасия Коткова.