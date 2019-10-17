Звезда «Дома-2» Коткова сообщила об эпидемии венерических заболеваний на проекте

«Дом-2» кишит венерическими заболеваниями. По словам участницы, сейчас болеет сразу несколько человек.
Одна из звезд скандального проекта Анастасия Коткова сообщила во время общения со своими подписчиками, что некоторые участники телестройки болеют венерическими заболеваниями. В частности, звезда телестройки Алексей Кудряшов.
«А теперь, Вика, почему у меня не мог быть чисто физический секс с Кудряшовым. Потому что я очень хорошо с Кудряшовым общаюсь, и он лечится от венерического заболевания вместе с Ивановой. Она еще и со Славиком лечилась. Она заразили Кудряша. Я бы чисто физически не смогла с ним, потому что он даже этого не скрывает», — заявила Анастасия Коткова.
Отметим, что проект «Дом-2» идет на телевидении уже более десяти лет. При этом многие участники, которые блистали в начале телестройки. уже не раз отмечали, что проект стал очень пошлым. Кроме того, не раз звучали призывы закрыть «Дом-2» со стороны обычных жителей России.