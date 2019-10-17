Чт, 17.10.2019
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Назван новый признак скорой смерти

Смерть. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Ученые из Гарвардской медицинской школы (США) опубликовали результаты исследования нейронной активности мозга, чтобы выяснить, каким образом она влияет на старение и продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе на EurekAlert!.  

Исследователи сообщают, что гены, связанные с нервным возбуждением и содержащиеся в тканях мозга людей, которые умерли в возрасте от 60 до 100 лет, были менее активны у тех, кто сумел дожить до глубокой старости, по сравнению с теми, кто умер до 80 лет.

При этом, активность ДНК определяли по количеству транскриптов — РНК-молекул, синтезирующихся в ходе экспрессии генов. Их выводы были подтверждены дополнительными исследованиями на нематодах и мышах, а также анализом тканей мозга долгожителей, пишет Topnews.

Эксперименты продемонстрировали причинно-следственную связь между изменениями в нервном возбуждении и продолжительностью жизни. При этом ключевую роль играл белок REST, который подавляет избыточную активность нейронов. Его блокирование увеличивает риск ранней смерти.

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