Назван новый признак скорой смерти

Исследователи сообщают, что гены, связанные с нервным возбуждением и содержащиеся в тканях мозга людей, которые умерли в возрасте от 60 до 100 лет, были менее активны у тех, кто сумел дожить до глубокой старости, по сравнению с теми, кто умер до 80 лет.