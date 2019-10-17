У Сергея Жигунова отобрали квартиру

В прошлом году один из банков Волгограда подал в Останкинский районный суд Москвы иск в отношении Жигунова. Так, в 2014-м артист, реализующий себя также в качестве продюсера, взял кредит на съемки кинопроектов. 56-летнему Сергею Викторовичу не удалось вернуть необходимую сумму вовремя. Теперь, с учетом процентов и пени, у актера имеется задолженность в размере 38 миллионов рублей.

«Да, наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы», — поделились представители финансовой организации.

Сообщается, что блюстители закона уже арестовали одну из трех квартир Жигунова. «Это «однушка» на Мосфильмовской улице площадью в 40 квадратных метров. В ней, к слову, хранились награды артиста — статуэтки и почетные грамоты. Квартиру оценили в 16 миллионов рублей ( 225 000 евро) и передали банку. Однако эта сумма весь долг не погасит. У Жигунова были еще три квартиры и дача в Абрамцеве. Но большую часть недвижимости он переписал на жену. Оставшуюся же в собственности единственную квартиру закон забрать не позволяет. Кстати, Жигунову придется еще и выплатить исполнительский сбор — почти 2,7 миллиона рублей (38 000 евро)», — рассказали в окружении Сергея Викторовича.

Помимо недвижимости, под угрозой тажке находятся фильмы «гардемарина» — судебные приставы выясняют, какие из проектов принадлежат ему, чтобы потом продать их в счет долга. Но, как выяснилось, Жигунова вряд ли можно назвать успешным кинодеятелем. Шесть лет назад он одолжил у бизнес-партнера Сергея Обидина 8,44 миллиона рублей (119 000 евро), но не вернул их. В результате Сергей Викторович передал во владение Обидину права на девять проектов, среди которых оказались полюбившиеся многими сериалы «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Сердца трех».

А в 2016-м партнеры актера из компании «Прайм-тайм» через суд потребовали от его продюсерского центра 125,8 миллионов (1 772 000 евро), потраченных на новую экранизацию «Трех мушкетеров». Тогда Жигунову, испытывающему проблемы с финансами, пришлось передать компании еще несколько своих «детищ»: «Мартин Иден», «Доктор Смерть», «Три мушкетера», «Никаких проблем».

На этом громкие истории, связанные с Жигуновым не заканчиваются. Недавно выяснилось, что он не платил гонорары некоторым из актеров. «Год мне не платили. Сумма небольшая, но все же. Хотел Жигунова в подъезде подкараулить, поговорить по-мужски. Но он бегает, как трусливый кролик. Я звонил, грубил, и в итоге со мной рассчитались. Притом знаю, что со стороны Жигунова были угрозы в адрес тех, кто просит деньги. Исполнителям главных ролей он платит, эпизодникам — нет. Поэтому, что говорить про осветителей, гримеров», — сетовал артист Кирилл Захаров.