Конец этой страшной эпохи на Таллиннском центральном рынке: а вы помните, какие ужасы там творились?

Таллиннский рынок много лет подряд был лакомым кусочком для преступников, из-за него сводили счеты друг с другом. В девяностые через рынок проходило безумное количество денег. Идеальное место, где мафиози могли их отмыть.

По самым скромным подсчетам, в то время через рынок проходил примерно миллион крон (почти 70 тысяч евро) в неделю, думаем, не нужно объяснять, что тогда это была просто космическая сумма.

Приватизация и убийство Метсамаа

Первую попытку приватизировать рынок сделали в 1996 году, тогда за этим стоял прославившийся арендатор Ныммеского рынка Мати Кебина. Еще о рынке в это же время мечтает Тийю Сильвес, каждый из них был готов приобрести рынок за 30 миллионов эстонских крон (почти 2 миллиона евро).

Кебина и Сильвес приватизировать рынок так и не смогли. Он остался в собственности города. В то время в совет директоров рынка вошел вице-мэр Таллинна Майт Метсамаа, руководивший приватизацией. Директором рынка стал связанный с Метсамаа Маргус Куузик, коммерческим директором - Вадим Полищук.

Майт Метсамаа на фото слева ФОТО: Peeter Sirge / PM/Scanpix Baltics

Продолжились запутанные игры по приватизации рынка, в которых приняла участие фирма Меэлиса Лао. Но ему пригрозили убийством и очередная попытка покупки сорвалась. Тогда СМИ писали, что бизнесмену пришлось усилить свою охрану.

Вице-мэр Майт Метсамаа ходил по городу без охраны. Его убили 12 октября 1999 года в подъезде собственного дома на улице Ластекоду. 43-летний Метсамаа шел с центрального рынка, где ждал встречи с Полищуком. По данным полиции, убийца совершил 5 выстрелов в жертву - в голову, шею и грудь.

«Я знал, что он хочет со мной поговорить, но был занят тогда другими переговорами», - сказал Полищук. Его фирма в итоге и стала новым собственником рынка.

Майт Метсамаа в Таллиннского городском собрании в 1998 году ФОТО: Toomas Volmer / PM/Scanpix Baltics

А в мае 2004 года суд признал Вадима Полищука виновным в заказном убийстве Метсамаа и приговорил его к 9 годам лишения свободы

Такое же наказание получил исполнитель заказа - убийца Андрей Дудочкин. По версии полиции, вице-мэр Таллинна был убит, чтобы заинтересованным в покупке рынка не пришлось платить политику взятку в размере восьми миллионов крон.

Новый директор центрального рынка Владимир Полищук на похоронах Майта Метсамаа ФОТО: TOOMAS HUIK / PM/EMF

Взрыв и смерть мясника, а также другие ужасы

За год до убийства Майта Метсамаа, 27 декабря 1998 года в 7.28 утра в одном из подсобных помещений рынка произошел взрыв, убивший мясника, три человека пострадали.

Из-за взрыва погиб 34-летний мясник, у которого были проблемы с бизнесом. Отец троих детей, как утверждается, не хотел оплачивать «крышу». Как сказал полицейский, на складе взорвалась граната RG-42, которая используется в российской армии для подавления нападения.

Когда-то в девяностые: разбитое окно Таллиннского центрального рынка ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI / PM/SCANPIX BALTICS

Взрыв совершенно не испугал торговцев и уже через полчаса после него на рынка шла бойкая торговля, продавцы тогда были уверены, что смерть может прийти неожиданно, поэтому один взрыв еще ничего не значил.