Конец этой страшной эпохи на Таллиннском центральном рынке: а вы помните, какие ужасы там творились?
Взрывы, убийства, мафия - все эти слова наиболее удачно характеризуют самое сумасшедшее и в то же время легендарное место Таллинна - центральный рынок. Портал Limon.ee предлагает вспомнить вещи, сделавшие рынок криминальным и ярким одновременно.
Таллиннский рынок много лет подряд был лакомым кусочком для преступников, из-за него сводили счеты друг с другом. В девяностые через рынок проходило безумное количество денег. Идеальное место, где мафиози могли их отмыть.
По самым скромным подсчетам, в то время через рынок проходил примерно миллион крон (почти 70 тысяч евро) в неделю, думаем, не нужно объяснять, что тогда это была просто космическая сумма.
Приватизация и убийство Метсамаа
Первую попытку приватизировать рынок сделали в 1996 году, тогда за этим стоял прославившийся арендатор Ныммеского рынка Мати Кебина. Еще о рынке в это же время мечтает Тийю Сильвес, каждый из них был готов приобрести рынок за 30 миллионов эстонских крон (почти 2 миллиона евро).
Кебина и Сильвес приватизировать рынок так и не смогли. Он остался в собственности города. В то время в совет директоров рынка вошел вице-мэр Таллинна Майт Метсамаа, руководивший приватизацией. Директором рынка стал связанный с Метсамаа Маргус Куузик, коммерческим директором - Вадим Полищук.
Продолжились запутанные игры по приватизации рынка, в которых приняла участие фирма Меэлиса Лао. Но ему пригрозили убийством и очередная попытка покупки сорвалась. Тогда СМИ писали, что бизнесмену пришлось усилить свою охрану.
Вице-мэр Майт Метсамаа ходил по городу без охраны. Его убили 12 октября 1999 года в подъезде собственного дома на улице Ластекоду. 43-летний Метсамаа шел с центрального рынка, где ждал встречи с Полищуком. По данным полиции, убийца совершил 5 выстрелов в жертву - в голову, шею и грудь.
«Я знал, что он хочет со мной поговорить, но был занят тогда другими переговорами», - сказал Полищук. Его фирма в итоге и стала новым собственником рынка.
А в мае 2004 года суд признал Вадима Полищука виновным в заказном убийстве Метсамаа и приговорил его к 9 годам лишения свободы
Такое же наказание получил исполнитель заказа - убийца Андрей Дудочкин. По версии полиции, вице-мэр Таллинна был убит, чтобы заинтересованным в покупке рынка не пришлось платить политику взятку в размере восьми миллионов крон.
Взрыв и смерть мясника, а также другие ужасы
За год до убийства Майта Метсамаа, 27 декабря 1998 года в 7.28 утра в одном из подсобных помещений рынка произошел взрыв, убивший мясника, три человека пострадали.
Из-за взрыва погиб 34-летний мясник, у которого были проблемы с бизнесом. Отец троих детей, как утверждается, не хотел оплачивать «крышу». Как сказал полицейский, на складе взорвалась граната RG-42, которая используется в российской армии для подавления нападения.
Взрыв совершенно не испугал торговцев и уже через полчаса после него на рынка шла бойкая торговля, продавцы тогда были уверены, что смерть может прийти неожиданно, поэтому один взрыв еще ничего не значил.
Посетительница рынка Неля сказала, что никакого взрыва не слышала, потому что на рынке всегда так шумно, что даже своего голоса не слышишь.
В прессе писали, что торговцы на рынке и так платили высокую арендную плату, но это не мешало большим боссам вымогать у них еще больше денег, а кто отказывался платить - с ним могли случаться совершенно жуткие вещи.
Гибель мясника во время взрыва - это еще не всё, владельца другой торговой лавки избили железным ломом и перед его прилавком поставили тележку с горой гнилых томатов.
Паника продолжилась
Через месяц после взрыва гранаты рынку поступило предупреждение о заложенной бомбе, 72-летний Иван Ильич два часа держал весь рынок в страхе.
Мужчина решил таким образом проучить рыночных торговцев, так как ему не понравилось качество хлеба. В своем письме мужчина сообщил, что в 14.30 на рынке рванут 250 граммов тротила.
Следующий раз рынку угрожали взрывом уже в июне 2000 года. В полдень по номеру 110 позвонила говорящая по-русски женщина и сообщила о том, что на рынке рванет бомба. Все посетители были эвакуированы, саперы начали искать взрывное устройство. Уже через час стало понятно, что бомбы здесь нет, отбой тревоги и продолжение торговли.
Еще одно убийство
14 апреля 1999 года у своего дома в Копли убит друг Полищука, отвечавший за порядок на Центральном рынке, - тренер по карате Евгений Быков.
В феврале 2007 Харьюский уездный суд признал бывшего директора рынка Мати Кебина виновным в убийстве своей супруги и ряде других преступлений и приговорил его по совокупности к семи с половиной годам лишения свободы.
Впереди теперь светлое будущее?
Новым владельцем рынка в 2019 году стала фирма Astri Grupp, которой уже принадлежит рынок на Балтийском вокзале, торговые центры Astri и Fama в Нарве, Тартуский Lõunakeskus и еще несколько торговых центров в Эстонии.
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