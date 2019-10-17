В 2018 году этот дом признали самым красивым! А теперь он ищет нового хозяина

Речь идет о специальном проекте, в рамках которого был построен дом, аналогов которому нет во всей Эстонии. В 2018 году строительство было завершено. Каждая продуманная до мелочей деталь, привлекательный внешний вид постройки и отличный интерьер — далеко не полный список его преимуществ. Дом, кстати, выставлен на продажу вместе с участком и всей меблировкой.