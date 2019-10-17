Чт, 17.10.2019
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  • В 2018 году этот дом признали самым красивым! А теперь он ищет нового хозяина

В 2018 году этот дом признали самым красивым! А теперь он ищет нового хозяина
СМОТРИ ФОТО!

ФОТО: City24

Занявший первое место в конкурсе «Meie kodu 2018» загородный дом, находящийся в волости Рае, был выставлен на продажу. Цена вопроса — 420 000 евро! Смотри фото!

Речь идет о специальном проекте, в рамках которого был построен дом, аналогов которому нет во всей Эстонии. В 2018 году строительство было завершено. Каждая продуманная до мелочей деталь, привлекательный внешний вид постройки и отличный интерьер — далеко не полный список его преимуществ. Дом, кстати, выставлен на продажу вместе с участком и всей меблировкой. 

ФОТО: City24

ФОТО: City24

ФОТО: City24

Подробности на сайте City24!

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