В 2018 году этот дом признали самым красивым! А теперь он ищет нового хозяина
Занявший первое место в конкурсе «Meie kodu 2018» загородный дом, находящийся в волости Рае, был выставлен на продажу. Цена вопроса — 420 000 евро! Смотри фото!
Речь идет о специальном проекте, в рамках которого был построен дом, аналогов которому нет во всей Эстонии. В 2018 году строительство было завершено. Каждая продуманная до мелочей деталь, привлекательный внешний вид постройки и отличный интерьер — далеко не полный список его преимуществ. Дом, кстати, выставлен на продажу вместе с участком и всей меблировкой.
Подробности на сайте City24!