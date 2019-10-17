На камеру попал находчивый хозяин, который за секунду выгнал грабителей из дома

Недавно на Reddit появилась видеозапись с камер видеонаблюдения частного дома в Бразилии. Группа из пяти вооружённых человек в масках вломилась в дом, очевидно, с целью ограбления — в руках у них были пустые мешки. После того как неизвестные припарковались в гараже здания, они направились в дом. Но всё, что было дальше, явно шло не по плану.