Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: последние новости о лечении актрисы

Теперь появились новые детали лечения Анастасии Заворотнюк. По данным «Вокруг ТВ», близкий друг семьи уверяет, что актриса чувствует себя не так плохо, как об этом пишут таблоиды. Более того, сейчас активно ведется реабилитация Анастасии, в том числе и с помощью водных процедур.