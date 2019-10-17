Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: последние новости о лечении актрисы

Как известно, российскую актрису Анастасию Заворотнюк и звезду сериала «Моя прекрасная няня» перевели из клиники в реабилитационный центр, так как медики посчитали дальнейшее лечение бессмысленным, сообщает segodnya.ua.
Теперь появились новые детали лечения Анастасии Заворотнюк. По данным «Вокруг ТВ», близкий друг семьи уверяет, что актриса чувствует себя не так плохо, как об этом пишут таблоиды. Более того, сейчас активно ведется реабилитация Анастасии, в том числе и с помощью водных процедур.
Также аноним добавил, что две перенесенные в сентябре операции дали свои плоды и сейчас у Анастасии Заворотнюк появились огромные шансы на полное восстановление.