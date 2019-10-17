Угадайте по фото, какой размер ноги у супруги президента Украины?

В поездке его сопровождает супруга Елена. Первая леди Украины продемонстрировала элегантный костюм, сделавший ее образ стильным и довольно сдержанным. Под юбку длины макси Зеленская выбрала туфли-лодочки. Классика, что и говорить!

Но на одном из снимков Зеленская сфотографирована сбоку, и такой ракурс позволяет увидеть размер ноги первой леди Украины. Обувь такой модели визуально делает стопу еще длиннее, но видно, что размер ноги у госпожи Зеленской немаленький!