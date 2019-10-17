Чт, 17.10.2019
Воу! Смотри, какие красавчики исполнили главные роли в первом эстонском фильме ужасов СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Угадайте по фото, какой размер ноги у супруги президента Украины?

Угадайте по фото, какой размер ноги у супруги президента Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой

ФОТО: GINTS IVUSKANS / AFP

16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Латвию.

В поездке его сопровождает супруга Елена. Первая леди Украины продемонстрировала элегантный костюм, сделавший ее образ стильным и довольно сдержанным. Под юбку длины макси Зеленская выбрала туфли-лодочки. Классика, что и говорить!

Но на одном из снимков Зеленская сфотографирована сбоку, и такой ракурс позволяет увидеть размер ноги первой леди Украины. Обувь такой модели визуально делает стопу еще длиннее, но видно, что размер ноги у госпожи Зеленской немаленький!

Внимание на туфли-лодочки Елены Зеленской!

ФОТО: Офис президент Украины

Как вы считаете, обувь какого размера носит Елена Зеленская?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ