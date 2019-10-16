Чт, 17.10.2019
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Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей

Яна Рудковская и Евгений Плющенко.

ФОТО: Mikhail Japaridze / Mikhail Japaridze/TASS

При этом супруга Евгения Плющенко очень хочет дочку, пишет teleprogramma.pro.

Яна Рудковская дала большое интервью журналу Tatler. В ходе откровенной беседы известного продюсера спросили, о чем она действительно жалеет. Оказалось, что мать троих сыновей всегда хотела еще и дочку, но сама она уже не сможет выносить ребенка. Когда у нее была такая возможность, женщина посвятила себя работе. Когда же Яна решила, что «пора», здоровье подвело. Три года подряд вместе с супругом Евгением Плющенко они пытались зачать девочку, но не удалось.

«У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка», — печально резюмировала Рудковская.

При этом она рассматривает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери. Но для такого сценария паре сначала придется пересилить предубеждения. Муж-фигурист пока что категорически против этой идеи.

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