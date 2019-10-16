Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей

Яна Рудковская дала большое интервью журналу Tatler. В ходе откровенной беседы известного продюсера спросили, о чем она действительно жалеет. Оказалось, что мать троих сыновей всегда хотела еще и дочку, но сама она уже не сможет выносить ребенка. Когда у нее была такая возможность, женщина посвятила себя работе. Когда же Яна решила, что «пора», здоровье подвело. Три года подряд вместе с супругом Евгением Плющенко они пытались зачать девочку, но не удалось.