Мать Децла опубликовала отрывок из книги о нем

В ноябре в Сети выйдет документальный фильм, посвященный Децлу. Над картиной об известном рэпере, скончавшемся в феврале этого года, трудился журналист Роман Супер. Как выяснилось, мать музыканта Ирина Толмацкая тоже хочет увековечить память о сыне. Женщина начала писать книгу, отрывок из которой опубликовала в социальной сети. Фрагмент посвящен появлению на свет будущего кумира миллионов.

«...всем принесли детей, а мне снова нет, спросила: «Где же мой мальчик?» Врач сказала, что меня через день выпишут, а Кирилла отвезли в детскую больницу. «Надежды никакой, мальчик слабенький. Молитесь». Мне 20 лет, и я понятия не имела, как надо молиться. Никогда никому и ни о чем не молилась, ни одной молитвы не знала. Только слова — «никакой надежды» — всю дорогу до дома стучали в голове молотком. Я пыталась их осознать, но так и не смогла. Вместе с малышом меня в больницу не брали. Умоляла, но ответ был «нет». Муж, Саша Толмацкий, такой же зеленый балбес, как я, однако уже ужасно пробивной, пошел решить вопрос. Как ему удалось договориться, ума не приложу, но домой влетел страшно воодушевленным: «Собирайся!» — пишет Ирина.

Напомним, что в роддоме Кирилл подхватил серьезную инфекцию, поэтому лежал в отдельном боксе. Позже у мальчика диагностировали воспаление легких. Весь месяц Ирина промучилась, выхаживая младенца.

Брак родителей Кирилла распался в начале 2000-х. Тогда Толмацкий-младший обиделся на отца и так и не успел помириться с ним перед смертью. Уход рэпера, ставшего легендой нулевых, был внезапным — сразу после концерта в Ижевске ему стало плохо. Приехавшая скорая не смогла спасти артиста. Децл ушел полный больших планов — он готовился снимать новый клип и записывать альбом.

«Умер он от перегрузок, много работал. Как-то жаловался, что у него болит рука, нога. Я предложила пойти к врачу. Но тот сослался на невралгию. И чтобы прекратить все слухи, скажу: когда я разговаривала со следователем, он сказал: «В крови наркотиков не обнаружено», — говорила мать Децла в интервью.