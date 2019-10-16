Выступавшим в России украинским артистам запретили участие в «Евровидении»

Согласно этим нововведениям, на фестиваль больше не будут отправлять музыкантов, которые выступали на территории России после 2014 года. Участвовать в отборе не смогут и те артисты, которые посещали Крым в течение последних пяти лет.

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что кандидат от Украины должен быть не только талантливым и ярким исполнителем, но и обязан разделять позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса.

В 2019 году Украина отказалась от участия в «Евровидении». Это произошло после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от участия в конкурсе. Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka. В заявлении НОТУ отмечалось, что национальный отбор выявил системную проблему украинской музыкальной индустрии — связь местных артистов с российским шоу-бизнесом.