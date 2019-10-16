Внучку солиста группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха отдали в центр для детей-сирот

Дочь солиста группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха выписалась из наркологической клиники, но долго вести трезвый образ жизни ей не удалось — она бросила работу и вернулась обратно в Покровку, где снова начала употреблять алкоголь. Родная бабушка Людмилы, 80-летняя Талина Ивановна, которая была опекуном для шестилетней правнучки Марины, больше не смогла справляться с воспитанием малышки и была вынуждена отдать ее в реабилитационный центр «Согласие». Как стало известно, ребенок уже два месяца находится на обеспечении государства. «Бабушка больше не могла справляться с тяготами судьбы. Людмила вернулась к бутылке. Малышка оказалась никому не нужна», — рассказали в окружении семьи.

Родной дедушка, знаменитый певец Сергей Лемох, также отказался от родной внучки, а старший брат Сергея утверждает, что ребенок им не нужен, и ей будет намного лучше в приемной семье.

Напомним, весной соседи хотели лишить Людмилу родительских прав и забрать ребенка к себе. Тогда законная мать уверяла, что в скандальном деле замешан корыстный интерес двух сестер — Елены и Евгении. Женщины, которые прежде бескорыстно помогали маленькой Марине, теперь тоже охотятся за опекунством и деньгами, которые будут выплачены государством.

«Что, если ребенок попадет к ним и окажется еще в более ужасных условиях? Две охотницы за деньгами или мать, которая встала на путь исправления, — что будет лучше для ребенка, пока не ясно. Люся на днях перенесла операцию, сейчас уже идет на поправку. На этой неделе у нее выписка из реабилитационного центра. Родственники, включая знаменитого папу, так и не вышли на связь. Что касается отца Марины, то он стюард в одной крупной авиакомпании, не платит алименты и не признает, что девочка его», — рассказывал представитель Людмилы.