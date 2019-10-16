Виторган и Нинидзе встретились с Собчак и Богомоловым на кинопремьере

Ситуация, которая произошла вчера на премьере очередной российской картины, заставила поклонников поволноваться. На показ картины, помимо остальных звезд, пришел Максим Виторган. Но не один, а вместе со своей новоиспеченной второй половинкой, актрисой Нино Нинидзе. Таким образом пара еще раз подтвердила, что у них серьезные отношения. Гости активно позировали фотографам и даже отвечали на вопросы. И тут присутствующие заметили Ксению Собчак, которая вынырнула из того же закутка, откуда появлялись все артисты на дорожке. Фанаты ожидали, что сейчас что-то случится, но, к счастью, к моменту появления новоиспеченной жены Константина Богомолова Виторган и Нинидзе уже отработали проход по красной дорожке и проследовали в зал.

Ксения Анатольевна вела себя крайне странно. Она бегала с микрофоном по красной дорожке одна, как будто кого-то искала, но так и не соблаговолила подойти к журналистам, чтобы поделиться хоть какими-то эмоциями. Публику, разумеется, интересовал вопрос, а где молодой муж Собчак? Ведь если бы Богомолов и Виторган пересеклись, неизвестно, чем бы это закончилось. Не увидев Константина с Ксюшей, многие выдохнули. Впрочем, интрига держалась недолго. Неожиданно, когда уже объявили начало показа картины, в зале появился и Богомолов. Он быстро сел рядом с благоверной. Было душно, поэтому запыхавшийся режиссер даже снял пуловер. Виторган и Нинидзе его, конечно же, заметили, но, к счастью, парочки сидели на разных рядах. Так что никто не стал выяснять отношения, как того опасались некоторые.

Нино Нинидзе ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS