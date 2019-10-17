Вот почему нельзя мыть чашку после кофе

А некоторые ученые советуют вообще этого не делать, то есть совсем не мыть чашку после кофе. А наливать новый горячий кофе в уже существующую немытую чашку. Ох уж эти ученые, британские, наверное.

Кипяток всё убьет! Смеяться - это, конечно, хорошо, но давайте разберемся, почему они дают такой совет...

Сразу нужно отметить, что речь в данном случае про чашку, которую используете только лично вы и пьете из нее только черный кофе. Если вы пьете кофе со сливками, молоком, сахаром - то нельзя не мыть ее более 7 дней - иначе там точно заведется жизнь.

А в остальном - можно не переживать и использовать немытую чашку. Основные бактерии, которые в ней остаются - от вас, поэтому они безопасны для вас самих. Даже если вы болеете гриппом, пьете кофе, то вы вряд ли потом заразите сами себя.

Вероятность занести на чашку болезнетворные бактерии гораздо выше, если мыть чашку с губкой, в которой они и размножаются.